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Ukrayna'da vaka ve ölüm rekoru!

Ukrayna'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı 22 bin 415, ölü sayısı 546 ile en yüksek seviyeye çıktı.

Sağlık 21.10.2021, 11:34
Ukrayna'da vaka ve ölüm rekoru!

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 135 bin 912 kişiye Kovid-19 testi yapıldı.

Son 24 saatte 22 bin 415 günlük vakanın tespit edildiği ve 546 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, en yüksek vaka ve ölüm sayısı kaydedildi.

Ukrayna'da mayıstan itibaren düşüşe geçen vaka sayıları, eylülde tekrar artmaya başlamıştı.

Kitlesel aşı çalışmalarına 24 Şubat'ta başlanan ülkede, son 24 saatte 251 bin 254 bin kişiye aşı yapıldı. Toplam aşılanan sayısı 8 milyon 373 bin 552 oldu.

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