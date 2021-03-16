Ukrayna Büyükelçisi Sybiha: "Aşılama hızı açısından Türkiye dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor"

Eşi ile birlikte CoronaVac aşısı olan Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, "Bu kararı alırken tereddüt etmedik, çünkü kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor" dedi.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, eşi ile birlikte Türkiye’de uygulanmakta olan CoronaVac isimli Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu. Aşı olduğu anın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Büyükelçi Sybiha, "Bugün eşimle beraber Ankara Şehir Hastanesi’nde CoronaVac aşısı olduk. Sağlık durumumuz gayet iyi, doktorların tavsiyelerine uyuyoruz. Bu kararı alırken tereddüt etmedik, çünkü kendi nüfusunu aşılama hızı açısından Türkiye dünya ülkeleri arasında 6. sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.