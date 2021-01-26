Ukrayna Başbakanı Şmihal: "30 milyon dozdan fazla aşı için anlaşma yapıldı"

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, 30 milyon dozdan fazla korona virüs aşısının anlaşmasının yapıldığını duyurdu.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal, 2021 yılı için 30 milyon dozun üzerinde korona virüs aşısının sipariş edildiğini ve anlaşmanın yapıldığını açıkladı. Şmihal yerel basına yaptığı açıklamada, “Korona virüs aşısı, bu yıl içerisinde aşı olmak isteyen herkese yetecek kadar elimizde mevcut olacak. 30 milyon dozdan fazla aşı anlaşmasını yapmış bulunuyoruz. Yakın zamanda COVAX (Covid-19 Aşısına Erişim Programı) üzerinden 200 bin dozdan fazlası ilk parti olarak ülkemize gelecek. Aşılama 500 gezici personel ve 4 bin aşılama merkezi vasıtasıyla yürütülecek” ifadelerini kullandı.

Aşılama Şubat’ta başlayacak

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülke genelinde 24 Ocak’ta sona eren karantina uygulamasının ardından dün yaptığı açıklamada, aşılamanın Şubat ayında başlayacağını duyurmuştu. Zelenskiy, “Şubat ayında ülkeye 1 milyon doz korona virüs aşısı gelecek ve aşılama kampanyası başlayacak. Konuya ilişkin detayları netleştikçe aktaracağız” demişti.

Öte yandan Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 779 korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 1 milyon 197 bin 107’ye yükseldiği bildirildi. Son 24 saatte 133 kişinin hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 22 bin 57’ye ulaştığı aktarıldı. Ayrıca son 24 saatte 891 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 12 bin 538 kişinin ise virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu belirtildi.