Uğur Şahin’den bir aşı müjdesi daha

Eşi Dr. Özlem Türeci ile birlikte Mainz’de BioNTech’i yöneten Profesör Uğur Şahin, BBC’de yayınlanan The Andrew Marr Show’a konuk oldu.

Kısa bir süre içerisinde uluslararası kamuoyu tarafından tanınan bir figür haline gelen Şahin, Pfizer ile geliştirilen korona virüsü aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Geliştirilen korona virüsü aşısının hiçbir ciddi yan etkisi olmadığını söyleyen Şahin, “Şu ana kadar karşılaştığımız en önemli yan etki iğne vurulan bölgede hissedilen hafif ağrı. Bazı gönüllülerde ise hafif ve orta seviyede ateş artışı da aynı dönemde rastlandı. Şu ana kadar araştırmayı durduracak ya da askıya almamıza sebep olacak herhangi bir kısa ve orta vadeli yan etkiyle karşılaşmadık” dedi.

BBC’de açıklamalarda bulunan Şahin, “İki ayı aşkın bir süredir katılımcılardan elde ettiğimiz güvenlik verilerine sahibiz ve iki yılı aşkın bir süredir de veri toplamaya devam edeceğiz ve aşının sadece kısa ve orta vadeli yan etkileri için değil uzun dönem etkilerini de görmek için. Fakat şu ana kadar güvenlik verileri tamamen etkili” dedi.

Şahin, aşının her yıl korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirip kuvvetlendirmediğinin de takip edilmesi gerektiğini ve bu konuda da daha çok veriye ihtiyaç olunduğunu dile getirdi.