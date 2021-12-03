Uğur Şahin yeni Covid-19 aşısı için açıklamalarda bulundu: Yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak

Dünya çapında 264 milyondan fazla insana bulaşan ve 5.2 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgını Omicron varyantıyla endişe yaratmaya devam ediyor… Yeni varyantın etkisi ve yarattığı tahribat henüz resmi olarak bilinmezken, Pfizer ile birlikte corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech’in kurucuları Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” ibaresiyle aktardığı açıklamalarda Şahin ve Türeci’nin açıklamaları ayrı ayrı dikkat çekti.

“YENİ AŞIYA İHTİYAÇ OLACAK AMA…”

Türkiye’de de kullanılan mRNA bazlı corona virüsü aşısı ile ilgili konuşan Şahin, “Aşı olanlarda yeni varyanta karşı etkili bir koruma olup olmadığı şu an net değil fakat aşı olanların hastalığı ağır geçirme riskinden korunduğunu söyleyebiliriz. Bizim Covid-19 aşısını hızlıca dönüştürme ve değiştirme becerimiz var” dedi.

Reuters Next isimli etkinlikte konuşan Şahin, “Biz aşı olanların ve üçüncü doz aşı olanların ağır hastalıklara karşı korunacağına güveniyoruz. Bunu birkaç hafta içinde öğrenebileceğiz dedi. Şahin, aşının formülünün değişmesi iddialarıyla ilgili olarak da, “Bence Covid-19’a karşı yeni bir aşıya ihtiyacımız olacak. Fakat burada asıl sorulması gereken ne zaman buna ihtiyacımızın olacağı” ifadesini kullandı.

TÜRECİ: NE KADAR ÇOK İNSAN AŞI OLURSA…

BioNTech’in kurucularından Özlem Türeci de aşının kritik bir önemi olduğunu dile getirdi. Türeci, “Bağışıklık kazanmış insan sayısı ne kadar artarsa Covid-19’un mutasyona uğrama özelliğine karşı daha da korunmuş oluruz” dedi.

Uğur Şahin, corona virüsüne karşı geliştirilen aşının her yıl yapılacak şekilde formülüze edilebileceğinin de altını çizdi. Daha önce de benzer yönde açıklamaları olan Şahin, “Grip aşısında olduğu gibi yıllık Covid-19 aşısı yapılması ihtimali giderek artıyor” ifadesini kullandı.

Kaynak: sozcu.com.tr