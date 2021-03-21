Uğur Şahin: Yaz aylarında karantinalar kalkacak

Yeni tip Korona virüs'e karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, aşılama programları yavaş ilerlese de yaz aylarında Avrupa genelinde Korona virüs'ün kontrol altına alınmış olacağı konusunda "iyimser" olduğunu söyledi. Şahin "Avrupa ve ABD'de yazdan sonra karantinalara gerek kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Avrupa genelinde aşılama programlarının yavaş ilerlemesi ve Korona virüs vakalarının yeniden artmaya başlaması konuşulurken Pfizer ile birlikte Korona virüs aşısı gelişiren BioNTech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, salgının kontrole alınmasıyla ilgili iyimser olduğunu söyledi.



Prof. Şahin, yaz sonuna kadar Almanya'da vatandaşların yüzde 70'ninin aşılanmasını beklediğini söyledi. Şahin "Pek çok Avrupa ülkesi ve ABD'de muhtemelen yazın sonunda karantinalara ihtiyaç kalmayacak. Düşük şiddetli vaka kümeleri olacak. Mutasyonlar olacak ama bizi korkutmayacak" dedi.

TÜRKİYE'YE GÖNDERİLECEK AŞILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA



Türkiye'ye gönderilecek 4,5 milyon doz aşıya ilişkin konuşan Şahin, "Her şey yolunda giderse bu ay sonunda Türkiye'de aşılamaya başlayabiliriz. Bu konuda mevzuat, teknik ve kalite kontrol işleri yapmak zorundaydık, bunlar geçen hafta tamamlandı. 2021'in ikinci yarısında daha fazla aşı gönderilmesi konusunda çalışıyoruz" ifadesini kullanmıştı.