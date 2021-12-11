Uğur Şahin: “AZALMIŞ KORUMA, HİÇ KORUMADAN İYİDİR”

mRNA teknolojisine sahip korona virüsü aşısıyla, tıp tarihinde dikkat çekici bir başarıya imza atan ve kısa bir süre içinde aşı geliştirmeyi başaran Özlem Türeci ve Uğur Şahin açıklamalarda bulundu…

İngiltere’nin saygın gazetelerinden Times’a konuşan çift, korona virüsünün gidişatı ve Omikron varyantıyla ilgili açıklama yaptı.

Omicron varyantına karşı bir aşı geliştirmek için kolları sıvadıklarını söyleyen Özlem Türeci, “Biz asla, ‘görevimiz tamamlandı ve hedefimize ulaştık’ demedik. Virüsün sonsuza dek nasıl evrim geçireceğini öngöremezdik. Şaşırmadık” dedi.

“AZALMIŞ KORUMA, HİÇ KORUMADAN İYİDİR”

Uğur Şahin de, “Ben de şaşırmadım. Omikron, Alfa ve Beta varyantıyla kıyaslayınca çok daha farklı bir hikaye ve daha çok endişe verdi. Biz, virüsle yaşamaya devam edeceğimizi ve bunun yeni normal olduğunu söyledik. Ve şimdi bu yeni normali yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Şahin, “Azalmış koruma oranının hiç korumadan daha iyi olduğunu hatırlamak gerek. Bu hastalık artık korkutucu değil. Elimizde yaşlılarda ölümü büyük ölçüde azaltacak bir alet var. Güvendeyiz diyemem fakat çok daha rahat bir konumdayız” dedi