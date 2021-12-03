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Uğur Şahin açıkladı: Aşılılar mutasyona uğramış virüsü yenebilir

Yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın ortak gündemi olurken Kovid-19 aşısı ile ilgili flaş açıklamalar geldi.

Sağlık 03.12.2021, 11:42
Uğur Şahin açıkladı: Aşılılar mutasyona uğramış virüsü yenebilir

Yeni varyantlar ile karşımıza çıkmaya devam eden koronavirüs dünya genelinde çeyrek milyardan fazla insana bulaştı, 5 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.

Güney Afrika'dan yayılan ve B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni mutasyonunun adı, 'Omicron' olarak açıklandı. Omicron varyantı kısa sürede dünyanın alarma geçmesine neden oldu.

Zira bilim insanlarının Omicron'un daha bulaşıcı olabileceği ve aşıların buna karşı daha az etkili olabileceği endişelerine yol açan birkaç mutasyon belirlemişti.

Ancak peş peşe gelen açıklamalar ile dünya rahat bir nefes aldı. DSÖ'den gelen son açıklama ile BioNTech CEO'su Uğur Şahin haklı çıktı.

Şahin, The Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada varyantın daha yüksek oranda yeni enfeksiyonlara neden olabileceğini söylemiş ve aşılar ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullanıştı.

Aşılı bir kişinin mutasyona uğramış virüsü yenmek için gerekli bağışıklık sistemi kapasitesine sahip olacağına inandığını belirten Şahin insanları mümkün olduğunda takviye aşılarını yaptırmaya davet etmişti.

DSÖ sözcüsü, erken verilerin Omicron'un insanları enfekte etmede Delta'dan daha yetenekli olduğunu gösterdiğini söyledi.

Ancak mevcut aşıların hastaneye yatışları ve ölümleri önlemede daha az etkili olacağına dair bir işaret bulunmuyor.

İSRAİL'DEN FLAŞ AÇIKLAMA 

Omicron vakalarının çoğunun 'hafif' olduğunu bilgisinin de yer aldığı açıklamayı destekleyen sonuçlar İsrail'den geldi.

İsrailli yetkililer son 6 ay içinde iki doz koronavirüs aşısı olan kişilerin yeni varyanta karşı korunduğunu duyurdu.

İsrail Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz konu ile ilgili yaptığı açıklamada 'Son 6 ayda iki doz aşı olanlar Omicron varyantına karşı korunuyor' dedi.

Önümüzdeki günlerde aşının yeni varyanta karşı koruma etkisi ile ilgili daha doğru bilgilere ulaşacaklarını belirten Horowitz 'umutluyuz' dedi.

'YÜZDE 90 KORUYOR' İDDİASI

İsrail medyası ise ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşısının Omicron varyantının bulaşmasını yüzde 90 oranında azalttığını öne sürdü.

PFIZER'DAN YENİ AŞI KARARI 

Öte yandan BioNTech ile birlikte Koronavirüs aşısı geliştiren şirketin CEO'su Albert Bourla, yeni aşı için ilk DNA şablonunun Cuma günü tamamlandığını ve gelecek yılın başlarında kullanıma hazır olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Pfizer CEO'su CNBC'ye verdiği demeçte 'Cuma günü, yeni bir aşının üretiminin, geliştirme sürecinin ilk kısmı olan ilk DNA şablonumuzu yaptık ve 100 günden daha kısa bir sürede aşıya kavuşabileceğimizi net olarak ortaya koyduk' ifadelerine yer verdi.

Bourla, mevcut aşıların varyanta karşı etkili olacağına inandığı için yeni bir aşıya ihtiyaç duyulmayabileceğini söyledi. CEO söz konusu çalışmanın olası bir kötü senaryona hazırlıklı olmak için yapıldığının altını çizdi. Şirket bu araştırma kapsamında delta ve beta aşılarını da Omicron'a karşı denemeyi planlıyor.

DİĞER ŞİRKETLER DE HAREKETE GEÇTİ: ZAMANA KARŞI YARIŞ 

Omicron'a karşı harekete geçen tek şirket Pfizer değil. Moderna baş sağlık görevlisi Paul Burton, gelecek yıl Omicron'a karşı yeniden formüle edilmiş bir aşının piyasaya sürülebileceğini söylemişti.

AstraZeneca ise yeni varyantlara hızla yanıt verebileceğini ve şirketin yeni varyanta karşı antikor kokteylini test etmeye başladığını duyurmuştu.

Kaynak: hurriyet.com.tr

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