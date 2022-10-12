Uganda’da Ebola salgını başkente sıçradı

Uganda’da devam eden Ebola salgını başkent Kampala’ya sıçradı. Başkentte 7 Ekim’de hayatını kaybeden 1 kişide Ebola virüsü tespit edilirken, Ebola kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçti.

Uganda’da 20 Eylül’de ilan edilen Ebola salgını başkent Kampala’ya sıçradı. Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng yaptığı açıklamada, Kampala’da doğrulanan 1 Ebola vakasını olduğunu belirterek, 7 Ekim’de hayatını kaybeden 1 kişide Ebola virüsü tespit edildiğini aktardı. Bakan Aceng, hayatının kaybeden kişiden gömülmeden önce alınan örnekte Ebola virüsünün tespit edildiğini açıkladı.

Adamın köyünden kaçtığını ve kimliğini gizlediğini aktaran Bakan Aceng, hastanın yerel bir şifacıya gittiğini ve Kiruddu Ulusal Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda’daki Ebola salgınında en son 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve 63 doğrulanmış ve muhtemel vaka olduğunu belirtmişti.