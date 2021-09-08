Üfürüm nedir? Ne zaman ciddiye alınır?

Kalbin görevi kanı pompalamaktır. Kalbin içinde kanın diğer boşluklara karışmasını önlemek için kapak ve duvarlar vardır. Eğer bu kapak ve duvarlarda olmaması gereken bir durum gelişirse kalp üfürümleri ortaya çıkar. Kanın bu oluşumlardan geçerken yarattığı ses; üfürüm olarak ifade edilir.

Bebeklik döneminde belli yaşa ve belli bir üfürüm şiddetine kadar masum olarak yorumlanan üfürümler, erişkin yaşta daha ciddi kalp hastalıklarının habercisi olabilir. Özellikle kapak daralmalarının yarattığı üfürümler ciddi hastalıklar olarak yorumlanmalıdır.

Doktoru tarafından üfürüm duyulan herkes mutlaka kardiyolojik muayeneden geçmelidir. Çekilen EKG ve Ekokardiyografi ile kapak hastalığının tanısı konulup ciddiyeti belirlenebilir. Özellikle ana atardamarlara kanı gönderen aort ve pulmoner kapak darlıkları ciddi durumlardır. Yakından izlenmesi gerekir. Sol kalpte yer alan mitral kapak darlık ve yetmezlikleri de ciddi nefes darlığı ve ritim bozukluğu yaratabilir. Yakın takip kadar yeterli kan sulandırıcı da kullanmak gerekir.

Kalbin kulakçıklarında büyümeye neden olan mitral kapak darlığı ve sol kalbin büyümesi ve sertleşmesine neden olan aort darlığı en ciddi kapak sorunlarıdır. Kulakçıkların büyümesi atriyal fibrilasyon denilen ve kalbin içinde pıhtı oluşmasına neden olabilir ritim bozukluğunu tetikleyebilir. Bu şekilde gelişen pıhtı kalbin içinden koparak başka organlara gidebilir ve özellikle beyin dokusuna gidip inmeye neden olabilir. Aynı şekilde aort darlığının yarattığı kalp sertliği ve büyümesi nefes darlığı, baş dönmesi ve bayılma ataklarına neden olabilir. Aort kapağın üzerinde gelişen küçük kireçlenmeler de koparak başla organ damarlarını tıkayabilir.

Sonuç olarak kapak hastalıkları ciddiye alınması gereken hayati hastalıklardır. Kendileri veya komplikasyonları hayatı tehdit edebilir veya ciddi kalıcı hasarlar bırakabilir. Gerek çocuk gerek erişkin yaş grubunda mutlaka muayene edilmesi gereken hastalıklardır.