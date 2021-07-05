'Üçüncü doz Sinovac aşısından sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor'

Prof. Dr. Tüfek, 3. doz Sinovac'ın etkinlik oranının yüksek olduğunu ve vücutta gerekli antikor düzeyini oluşturduğunu söyledi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tüfek, 3.doz Sinovac ile yapılan hatırlatma aşısı sonucunda, vücudun gerekli antikoru oluşturduğunu ve çalışma sonuçlarının oldukça iyi olduğunu söyledi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımda bulunan Tüfek, "2 doz Sinovac yapılanlara 3. doz Sinovac (hatırlatma) yapılmasının Faz 2 çalışmasının sonuçları açıklandı.

Sonuçlar oldukça iyi, aşıdan 15 gün sonra 10-20 kat antikor artışı gözleniyor. Gerçek yaşam verilerini de bekliyoruz" ifadesini kullandı.