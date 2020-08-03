Uçakta maske takmayan 2 yolcu darp edildi

Korona virüs salgını nedeni ile birçok havayolu şirketi uçuşların yeniden başlaması ile yolculara uçuş sırasında maske takma zorunluluğu getirdi. Hollanda'nın Kraliyet Havayolu Şirketi'nin (KLM) 31 Temmuz'daki Amsterdam-İbiza uçuşu sırasında maske takmayı reddeden 2 yolcu ile diğer yolcular arasında arbede çıktı. Maske takmayan 2 yolcu diğer yolcular tarafından darp edilerek, etkisiz hale getirildi.

Uçakta bulunan yolcular tarafından kaydedilen görüntülerin bugün sosyal medyada paylaşılması ile olay sosyal medyanın gündemine oturdu. Görüntülerde maske takmayan yolculardan birinin diğer bir yolcu tarafından yumruklandığı ve bir süre sonra ise diğer yolcuların yardımı ile yere yatırılarak, kelepçelendiği görülüyor. Bazı yolcuların ise arbede sırasında, “Durun artık burada çocuklar var” dediği duyuluyor. Yolcular tarafından etkisiz hale getirilen 2 kişi uçağın İbiza'ya iniş yapması ile İspanyol polisi tarafından gözaltında alındı. Bazı yolcular ise gözaltına alınan 2 yolcunun alkollü olduklarını iddia etti.

KLM Sözcüsü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Maske takmayı reddeden 2 yolcu diğer yolcuları hem sözlü hem de fiziksel olarak rahatsız ediyordu. Pilot, olayın büyümesi üzerine yerel yetkilileri konu hakkında bilgilendirdi. 2 yolcu inişin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Uçuş güvenliğinin tehlikeye atılması söz konusu olmamıştır” ifadelerini kullandı. KLM, ise yolcuların maske kuralına uyup uymadıklarının uçağa binmeden önce kontrol edildiğini ve uçuş sırasında yolcuların bu konuda ara ara ikaz edildiğin açıkladı.

Öte yandan Hollanda'da korona virüs salgını ile mücadele kapsamında havalimanlarında ve KLM uçuşlarında maske takma zorunluluğu bulunuyor.