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Muharrem İnce’den CHP’ye eleştiri: “Erken seçim isteyip, kendi kurultayınızı erteliyorsunuz. Sizin tek derdiniz koltuk”
Uçakla şehirler arası seyahatte; aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.
Uçakla şehirler arası seyahatte; aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.
Sağlık 16.01.2022, 15:41
Uçakla şehirler arası seyahatte; aşısız, aşı sürecini tamamlamayan, son 180 günde Covid-19 geçirmemiş kişilerden PCR istenmesine devam edilecek.