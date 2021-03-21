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Üç çocuk babası Arıkan, 229 kilodan 78 kiloya düştü

Başkent’te, 3 çocuk babası Taner Arıkan 229 kilodan 78 kiloya düştü. Daha rahat bir yaşam sürebilmek için ameliyat olan Arıkan, toplamda 150 kilodan fazla vererek sağlığına kavuştu.

Sağlık 21.03.2021, 10:40
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Üç çocuk babası Arıkan, 229 kilodan 78 kiloya düştü

Başkent’te, 3 çocuk babası Taner Arıkan 229 kilodan 78 kiloya düştü. Daha rahat bir yaşam sürebilmek için ameliyat olan Arıkan, toplamda 150 kilodan fazla vererek sağlığına kavuştu.

Ankara’da ikamet eden 3 çocuk babası 46 yaşındaki Taner Arıkan’a morbit obez teşhisi konmuştu. 230 kiloya kadar ulaşan Arıkan’ın sosyal hayatı adeta çile içerisinde geçiyordu. Fazla kilolarından dolayı çoraplarını bile giyemediğini söyleyen Arıkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı ameliyattan sonra sağlığına kavuştu.

“Düz gidemeyeceğim yollarda şimdi koşar adımla gidebilirim”

Ameliyat olmadan önce çok zor bir hayat geçirdiğini söyleyen Taner Arıkan, “Ben normal obeziteden hariç morbit obezitesi idim. 200’ün üstünde bir kilom vardı. Hakan hocamla tanıştım. Sağ olsun kendisi beni ameliyat etme kararı aldı ve ameliyatımı yaptı. O gün bu gündür çok rahatım. Her şeyimle çok iyim. Yürümem, nefes almam, hareket etmem, çalışmam... Giyemediğim çoraplarımı tekrar giyinebiliyorum. Hayatım tamamıyla değişti. Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi’ne ve özellikle Prof. Dr. Hakan Buluş hocama çok teşekkür ediyorum. Düz gidemeyeceğim yollarda şimdi koşar adımla gidebilirim. Yokuşları, apartman merdivenlerini onları rahatlıkla çıkabiliyorum. Kendi evim de asansörsüz. 4. katta oturuyorum. Artık istediğim şekilde rahatlıkla yukarı aşağı çıkıp inebiliyorum. Çalışma açısından büyük değişiklikler yaşadım. Ben meslek olarak Keçiören Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü marangozhanede çalışıyorum. Haliyle de işim ağır olduğu için, benim de hareketlerim kısıtlı olduğu için sağ olsun arkadaşlarımın bana desteğiyle orada çalışıyorduk. Ama şimdi her şey tam tersine değişti. Artık kamelya çatılarına çıkabiliyorum. Bütün tamirat işlerini yeniden kurum işlerini arkadaşlarla beraber ekip olarak hep beraber yapabiliyoruz. Önceden kamelya işleri olduğu zaman ben yerden parça uzatırken çatıdaki arkadaşlara, şimdi yerdeki arkadaşlar bana malzeme uzatıyorlar. Belediye olarak yaptığımız işlerde şu an tereddütsüz her türlü işi yapabiliyorum” şeklinde konuştu.

“Önceki problemlerin hemen hemen neredeyse çoğu ortadan kalktı ve şu anda da takibimize devam etmekteyiz”

Ameliyatı gerçekleştiren SBÜ Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Buluş, bu tip hastalarda düzenli takibin şart olduğunun altını çizerek, “Taner Bey 46 yaşında erkek hastamız. Bize morbit obezite nedeniyle başvurdu. Başvurduğunda yaptığımız değerlendirmelerde süper obez dediğimiz kategoride idi. Yaklaşık 220-230 kilogram civarındaydı. Biz daha öncesinde kilo vermek için diyet, egzersiz ve ilaç kullanımı gibi girişimleri olmuş, fakat başarısız olmuş. Bunun üzerine bizim obezite kliniğimize başvurdu. Biz de ayrıntılı bir ön değerlendirme yaptık. Yaptığımız ön değerlendirme sonucunda ameliyat kararı verdik. Bu ayrıntılı değerlendirmelerin sonucunda hastaya olabilecek ameliyat öncesi ve ameliyattan sonraki durum hakkında bilgi verdik. Diğer hastalarımızda da mevcut uygulamaları yapmaktayız. Bizim hastanemizde obezite kliniği yüksek volümlü ve başarılı bir klinik. Bunun üzerine belli bir tecrübeye sahip olmamız nedeniyle hastanın da ameliyatı kabul etmesi üzerine hastamızı ameliyat yaptık. Ameliyattan sonra da düzenli takiplerini yaptık. Ameliyattan önce yaşam fonksiyonlarında ciddi şekilde kısıtlama olan Taner Beyin ameliyattan sonra düzenli kilo vermesiyle birlikte, bunun da hastamızda tansiyon, şeker gibi problemlerin ortadan kalkmasıyla ciddi anlamda düzelmeler oldu. Bunun üzerine hala takiplerimiz devam etmekte. Kilo verme durmakla birlikte hastanın bundan sonraki bu kazanmış olduğu kazanımları tekrar kaybetmemesi için takiplerimize devam etmekteyiz. Kendisi de uyumlu bir hasta. Bizimle birlikte bu uyumunu sürdürdüğü için şu anda da gayet iyi, herhangi bir problemi yok. Bilakis ameliyattan önceki problemlerin hemen hemen neredeyse çoğu ortadan kalktı ve şu anda da takibimize devam etmekteyiz” ifadelerini kullandı.
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