Üç büyüklerin koronavirüs raporu

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinin ardından 15 Mart 2020'de futbolda ligler oynanmış ve ardından ertelenmişti. Bu tarihten sonra bir müddet karşılaşmalar oynanmazken, takımlarda da zaman zaman pozitif bulgulara rastlandı. Hastalıktaki vaka sayılarının düşmeye başlamasıyla ligler 2020'nin Haziran ayında kaldığı yerden devam etti. 2020-2021 sezonu da Eylül ayında başlarken, birçok tedbirin alınmasına rağmen takımlarda yine pozitif vakalar görüldü. Bu sezon şampiyonluk yarışında zirvede yer alan üç büyüklerde, 2020 yılının mart ayından bugüne kadar toplam 48 vakaya rastlandı. Son olarak da Fenerbahçe Kulübü, dün yaptığı açıklamada, toplam 5 futbolcunun virüse yakalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ta 20 futbolcu ve Başkan Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş'ta bugüne kadar 20 oyuncunun Covid-19 testi pozitif olarak açıklandı. İlk olarak 9 Mayıs 2020 tarihinde 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulguların tespit edildiği açıklanırken, 14 Mayıs tarihinde ise 5 futbolcu, 2 yönetici ve Başkan Ahmet Nur Çebi'nin testlerinin pozitif olarak belirlendiği ifade edildi. Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon son olarak 25 Haziran'da, 2 futbolcunun korona virüs testinin pozitif olduğu açıklandı.

Bu sezon 12 futbolcuda görüldü

Yeni sezonun başlamasıyla birlikte testlere başlanan Beşiktaş'ta bu sezon korona virüse ilk yakalanan isim Teknik Direktör Sergen Yalçın oldu. Sezonun ilk haftasında test sonucu pozitif olarak açıklanan Yalçın, sezon başında takımının başında sahaya çıkamadı. Yalçın'ın ardından 14 Ekim tarihinde milli takımdan dönen Bernard Mensah'ın testinin pozitif olduğu belirtildi. Yaşanan gelişmenin ardından Mensah, milli takıma ara verdiğini ve kadroya dahil olmayacağını açıkladı. Kartal'da en yüksek vaka sayısı ise 9 Kasım ve 12 Kasım'da yapılan testlerde belli oldu. 9 Kasım'da yapılan açıklamada 3 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulgulara rastlanırken, 12 Kasım'daki açıklamada ise 2'si milli takım kampında olmak üzere 5 oyuncuda korona virüs testi pozitif olarak belirtildi. 11 Aralık'ta 1 futbolcuda ve 15 Aralık'ta 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlanan Beşiktaş'ta, 2021 yılında yalnızca 20 Ocak'ta 1 ismin korona virüs testi pozitif olarak açıklandı. Beşiktaş'ta toplamda bugüne kadar 20 futbolcu korona virüse yakalandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, sezon başında bu hastalığı atlatırken, mayıs ayında testi pozitif çıkan Başkan Ahmet Nur Çebi, aralık ayında tekrar virüs kaptı ve hastalığı 2 kez atlattı. Siyah-beyazlı kulüpte ayrıca 16 Eylül tarihinde yapılan açıklama, altyapıdaki 7 futbolcuda ve yine altyapıda görev yapan 5 teknik ekip çalışanında pozitif bulguya rastlandığı ifade edildi.

En az Galatasaray'da

Galatasaray'da geçtiğimiz mart ayından günümüze kadar futbolcuların dışında Teknik Direktör Fatih Terim ve yöneticiler de korona virüse yakalandı. Şu ana kadar açıklanan sayılara göre 3 büyük kulüp içinde en az vaka görülen takım Galatasaray. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda Futbol Takımı'nda bugüne kadar 14 futbolcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı duyuruldu. Sarı-kırmızılılarda bu 14 futbolcunun 12'sinin A Takım'dan, 2'sinin de altyapıdan olduğu bildirildi.

Futbolcuların dışında Teknik Direktör Fatih Terim de 23 Mart 2020 tarihinde sosyal medya hesabında korona virüse yakalandığını bildirdi. Deneyimli teknik adam daha sonra bu hastalığı atlattı. Yöneticilerden de İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın da korona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Albayrak ve Günay da tedavilerinin ardından iyileşti.

Fenerbahçe'deki vaka sayısı 15'e yükseldi

Fenerbahçe, son olarak 5 futbolcusunun korona virüse yakalandığını açıkladı. Böylelikle sarı-lacivertli takımdaki bugüne kadarki vaka sayısı 15'i buldu. Futbol takımında son dönem virüse yakalananların sayısı artan Kanarya'da Kanarya'da ilk vaka ise 2020'nin mayıs ayında görülmüştü. Bugüne kadar sadece ismi açıkan Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia oldu. Valencia'nın kasım ayında ülkesinin milli takımındayken testi pozitif çıkmıştı.

Futbolcuların dışında yönetimden de bir kişinin testi pozitif çıktı. Virüse yakalanan Genel Sekreter Burak Kızılhan, tedavisinin ardından bu hastalığı atlattı.