Üç boyutlu görüntüleme ile 4 santimlik kesiden kalp kapağı ameliyatı

Günlük hayatta çok önemli bir yere sahip olan teknoloji, sağlık alanında da etkisini artırıyor. En zor ve riskli ameliyatlar, teknolojideki gelişmeler sayesinde hem kolay hem de konforlu bir şekilde gerçekleştiriliyor. Son teknoloji ürünlerle geçmişte göğüs kafesinin ön taraftan açılmasını gerektiren pek çok ameliyat da 3 boyutlu görüntüleme teknolojileri sayesinde artık 4 santimetrelik küçük bir kesiden gerçekleştiriliyor. Mitral kapak yetmezliği bulunan Naci Kaya, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde geçirdiği üç saatlik bir operasyonla sağlığına kavuşarak, ameliyatın dördüncü gününde taburcu edildi.

Kalp kapağı ameliyatları artık çok daha güvenli

Geleneksel yöntemde göğüs kafesinin ön taraftan açılmasıyla gerçekleştirilen kalp ameliyatları, teknolojideki gelişmeler sayesinde günümüzde koltuk altından ya da göğsün hemen altından 3-4 santimetrelik küçük kesilerle yapılabiliyor. Küçük kesiden içeriye gönderilen kamera ve apartlar sayesinde her türlü kalp kapağı değişimi ve tamiri yapılabiliyor. Özel pnömatik kollara sahip, 3 boyutlu görüntüleme imkanı sağlayan kapalı kamera sistemi, kalp kapağı ameliyatlarında kullanılan son teknoloji ürün olma özelliğini taşıyor. Avrupa’da sayılı, Türkiye’de ise tek bir merkezde kullanılan bu görüntüleme sistemi, Kıbrıs’ta ise sadece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde bulunuyor. Bu yeni teknoloji sayesinde küçük kesi ile kalp ameliyatları hem çok daha kısa sürede hem de çok daha güvenli şekilde gerçekleştiriliyor. Ameliyat sırasında kullanılan özel gözlükler, pnömatik kol ve ekran görüntü kalitesi sayesinde cerrahların anatomiye hakimiyeti artıyor. Böylece operasyon süreleri kısalıyor, hasta güvenliği sağlanıyor ve ameliyat başarı şansı artıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Uzmanı Dr. Ögr. Üyesi Özlem Balcıoğlu, bu yöntemdeki ameliyat başarısının tam ve eksiksiz hastane altyapısı, eğitimli ve deneyimli cerrahi ekip ile uygun hastanın bir araya gelmesi ile elde edildiğini söyledi.

Naci Kaya 3 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

Mitral kapak yetmezliği nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı uzmanları tarafından takip edilen Naci Kaya da bu yöntemle sağlığına kavuştu. Kaya’nın son dönemde nefes darlığı ve yorgunluk şikayetlerinde artış izlendiğini belirten Dr. Özlem Balcıoğlu, yapılan ön tetkikler sonucunda hastanın anatomik açıdan küçük kesi ile ameliyat için uygun bulunduğunu belirtti. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Naci Kaya’ya 3 boyutlu kapalı sistem görüntüleme kamerası ve mini torakotomi yöntemi ile göğüs altından 4 santimetrelik kesi yapılarak mitral kapak tamir operasyonu uygulandı. Bu operasyonda mitral kapağın kaçağa sebebiyet veren yaprakçığı tespit edilerek özel dikişlerle tamir edildi. Ardından sentetik bir halka yerleştirilerek tamir işlemi tamamlandı. 3 saatten daha kısa süren ameliyat sonrasında hasta solunum cihazından ayrıldı. 24 saat olmadan yoğun bakımdan yataklı servis izlemine alındı. Ameliyatın dördüncü gününde ise taburcu edildi.

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlar hastaya ve doktora büyük avantaj sağlıyor

Prof. Dr. Barçın Özcem, küçük kesiden yapılan ameliyatların hastalara büyük konfor sağladığını söyleyerek, “Ameliyat süreleri yanında hastaların yoğun bakım ve yataklı servis izleminde kalış süreleri kısalıyor. Çok daha kısa sürede taburcu olunabiliyor. Klasik yöntemle yapılan ameliyatlar sonrasındaki hareket kısıtlılığı, küçük kesi yönteminde yaşanmıyor. Daha az ağrı hissedilirken, enfeksiyon riski azalıyor. Daha erken iyileşme ile günlük hayata erken dönüş imkanı sağlanıyor. Dışarıdan gelebilecek travmalara karşı göğsü korumak gerekmiyor” dedi.

Ameliyat sürecinin her aşamasında ekokardiyografik muayene son derece önemli

Hastanın küçük kesiden kalp ameliyatına uygun olup olmadığına ameliyat öncesinde kardiyologlar tarafından yapılan tetkikler sonucu karar veriliyor. Bu tetkikler arasında bilgisayarlı tomografi, anjiyografi ve ekokardiyografi yer alıyor. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, bu tür ameliyatlardan önce hastalara mutlaka ekokardiyografi yapılması gerektiğini belirterek, "Uygun hasta seçimi ve kapak yapısının doğru değerlendirilmesi, ameliyat sonrası başarının belirlenmesinde çok önemlidir. Hastamızın ameliyat sırasında da endoskopik eko yöntemiyle kalp kapağı kontrol edilmiş, ameliyat sonunda yapılan kontrollerde de kapağın normal olduğu, hiç kaçırmadığı saptanmıştır. Hastamız bugün artık gayet sağlıklı bir kalbe sahiptir” ifadelerini kullandı.

“Kendimi ameliyat olmuş gibi hissetmiyorum”

Geçirdiği üç boyutlu görüntüleme ile 4 santimetrelik kesiden kalp kapağı ameliyatı ile sağlığına kavuşan Naci Kaya, “Yaklaşık bir ay önce mitral kapak yetmezliği teşhisi aldığımda çok korktum. Ancak doktorlarımın beni bilgilendirmeleri bütün korkumu ortadan kaldırdı” dedi.

Kısa süre önce 3 saatlik bir operasyon geçiren Kaya, kendisini ameliyat olmuş gibi hissetmediğini de söyledi. Motor kullandığını ve su sporları ile ilgilendiğini belirten Kaya, ameliyatın ardından günlük yaşamına sorunsuz bir şekilde geri döndüğünü söyledi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kardiyoloji ekibinin kendisini psikolojik olarak da ameliyata çok iyi hazırladığını söyleyen Naci Kaya, kullanılan son teknoloji cihazlarla kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi. Naci Kaya, sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğun yanı sıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde böylesine bir teknolojik altyapı ile bu ameliyatı olmanın ülke adına büyük bir gurur olduğunu da sözlerine ekledi.

Mitral kapak nedir?

Mitral kapak, kalbin sol tarafında yer alan iki yaprakçığa sahip olan bir kapakçık. Doğuştan, romatizmal ya da yaşa bağlı olarak gelişebilen mitral kapak rahatsızlıkları, yetmezlik ya da darlık şeklinde kendini gösterir. Her iki durumda da mitral kapak ameliyatında küçük kesi yöntemi kullanılabiliyor. Bu yöntemle mitral kapağın tamiri, tamir uygun değilse değişimi güvenli bir şekilde yapılabiliyor.