TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu: “Tek Sağlık Yasası çıkarılmalı”

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, “Beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal alt yapısını da içeren bir ‘Tek Sağlık Yasası’ çıkarılmalı” dedi.

TVHB Başkanı Eroğlu, 3 Kasım Tek Sağlık Günü dolayısıyla açıklama yaptı. Hastalıklarla mücadelede başarılı olmak için disiplinler arası bir yaklaşım olan “tek sağlık” kavramıyla ilgi somut girişimlerde bulunmanın büyük önem taşıdığını belirten Eroğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de veteriner hekimlik hizmetlerinin, temel sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeği kabul edilerek beşeri hekimler, veteriner hekimler ve diğer sağlık personelinin bir arada çalışmasını sağlayacak ve oluşumun kurumsal alt yapısını da içeren bir ’Tek Sağlık Yasası’ çıkarılmalı ve bu yasaya bağlı olarak uygun bir yapılanma oluşturulmalıdır” ifadelerini kullandı.

Doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı Hastalık Kontrol ve İzleme Merkezi (HAKİM) kurulması gerektiğini bildiren Eroğlu, bu yapının temel işlevlerinin sürveyans, epidemik istihbarat, yanıt, bilimsel tavsiye, mikrobiyoloji, hazırlık, halk sağlığı eğitimi, uluslararası ilişkiler, sağlık iletişimi ve bilimsel yayınların sürveyansı, aşı tedariğinin geliştirilmesi gibi geniş bir faaliyetler yelpazesini kapsaması gerektiğini söyledi. Sağlık ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının veri tabanından beslenen bir sağlık izleme veri tabanı olması gerektiğinin altı çizen Eroğlu, “Bu veri tabanı hastalık kayıtlarında var olacak anormal artışları izleyerek hızla tedbir alabilmeli (Bu gıda kaynaklı olabilir, solunum kaynaklı olabilir, biyo-terör kaynaklı olabilir), uluslararası salgınları yakından takip edebilmeli, mikrobiyal veri bankasına sahip erken uyarı, erken teşhis ve erken ve hızlı reaksiyon gösterebilme alt yapısına ve uzman birikimine sahip olmalıdır” dedi.

Ayrıca veteriner hekimlerin yasal olarak temel sağlık hizmetleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Eroğlu, "Sağlıkta şiddet, fiili hizmet zammı (yıpranma payı) ve özlük hakları açısından sağlık meslek grubuna verilen tüm haklarından yararlandırılmalıdır. Ülkemizde sayıları yaklaşık olarak 40 bini bulan veteriner hekimler bunu beklemektedir. Tek Sağlık Günü’nün tüm canlıların sağlıklı yaşamı açısından olumsuzlukların son bulmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.