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Tuzsuz şampuan nedir? Ne işe yarar? Tuzsuz şampuanı neden tercih etmeliyiz?

Paraben içermeyen şampuanı duymuşsunuzdur ama sülfatsız ve tuzsuz şampuanlar son dönemlerde oldukça merak edilen bir konu. Peki ama tuzsuz yani Sodyum Laurel Sülfat (SLS) barındırmayan şampuanları neden tercih etmeliyiz? SLS/Tuz neden zararlı? Size bu yazımızda tuzsuz şampuan ile ilgili merak edilenleri, tuzsuz şampuanın faydalarını ve tuzsuz şampuan üreten en iyi markalar hakkında bilgiler vereceğiz.

Tuzsuz şampuan nedir? Ne işe yarar? Tuzsuz şampuanı neden tercih etmeliyiz?

Paraben içermeyen şampuanı duymuşsunuzdur ama sülfatsız ve tuzsuz şampuanlar son dönemlerde oldukça merak edilen bir konu. Peki ama tuzsuz yani Sodyum Laurel Sülfat (SLS) barındırmayan şampuanları neden tercih etmeliyiz? SLS/Tuz neden zararlı? Size bu yazımızda tuzsuz şampuan ile ilgili merak edilenleri, tuzsuz şampuanın faydalarını ve tuzsuz şampuan üreten en iyi markalar hakkında bilgiler vereceğiz.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 14:08
2016 Okunma
Tuzsuz şampuan nedir? Ne işe yarar? Tuzsuz şampuanı neden tercih etmeliyiz?

Son dönemlerde oldukça popüler olan bir konuya değinelim istedik ve sizlere tuzsuz şampuan hakkında detaylı bir rehber hazırladık.

“Şampuanın içinde tuz mu varmış?” dediğinizi duyar gibiyiz; ama evet tuzsuz şampuan son zamanlarda oldukça merak ediliyor. Paraben içermeyen şampuanı duymuşsunuzdur ama sülfatsız ve tuzsuz şampuanlar son dönemlerde oldukça merak edilen bir konu ve saç bakımına dikkat edenler için önemli bir ürün dalı.

Özellikle kullandığınız şampuanların içinde sodyum lauret sülfatlar veya sodyum lauril sülfatlar varsa o şampuanlardan uzak durmaya bakmalısınız. Bu tür şampuanlar çok fazla köpük oluştursa da emin olun tek başına iyi bir şey değildir. Bu sebeple şampuan seçerken parabensiz ve tuzsuz olmasına özen göstermenizi tavsiye ederiz.

 Tuzsuz şampuan, saç derisini tahriş etmeden ve saç tellerini kurutmadan saçın nazikçe temizlenmesini sağlar. Tuz cildi tahriş eden bir maddedir fakat piyasada satılan şampuanların içindeki maddelerin çoğalması için kullanılmaktadır. Bu ucuz madde keratin proteini ile uyumlu değildir. Keratin bakımı yapmak için üretilen ürünlerin içerisine tuz girdiği zaman keratinin etkisi yok olmaktadır. Bu sebeple keratin bakımı yaptırmak istiyorsanız tuzsuz şampuan kullanmalısınız.

Saçın daha sağlıklı ve güzel görünmesini sağlayan tuzsuz şampuan nedir, ne işe yarar?

Piyasadaki şampuanların neredeyse %90’ında hem paraben hem de tuz bulunduğunu biliyor musunuz? Sülfat şampuanlarda köpürtmek ve kıvamını tutturmak amacıyla kullanılan zararlı bir kimyasal olarak biliniyor. Evet sülfat yağı ve kiri arındıran ‘harika’ bir temizleyicidir ama aynı zamanda da ne yazık ki saçlara zarar verir.

Tuz, saçları derinlemesine temizlerken aynı zamanda da saçları sertleştiriyor ve kurutuyor. Sülfat içeren şampuanlar içerdiği tuz ile de saçlarınızın zayıflamasına neden olur. Tuzlu şampuan aynı zamanda saç derisini de aşındırıyor. Ne yazık ki boyalı saçlarda ise rengin akmasını hızlandırıyor… Saç derisini hassaslaştıran sülfatlı şampuanlar sebebiyle kızarıklık, kuruluk ve kaşıntı gibi sorunlar da yaşayabilirsiniz.

Tuzsuz şampuan ile saçın doğal yapısı korunur, saç tellerinin kırılmasına ve kurumasına engel olur.

Tuzsuz şampuan ile saç renginizini de korursunuz

Tuzsuz şampuanlar boyalı saçların rengini, kuru saçların saç tellerini koruyarak, yıpranmış saçların da onarılarak nazikçe temizlenmesini sağlar.
Boyalı saçlarınız varsa, sülfatlarla formüle edilmiş şampuanların renginiz üzerinde bir etkiye sahip olduğunu ve cildinizin soluk göründüğünü görebilirsiniz. Boyalı saçların canlı ve sağlıklı görünmesini sağlamak için ekstra özen gerekir. Nemi kilitlemeye ve renkli saçları ipeksi, yumuşak ve yönetilebilir hissetmeye yardımcı olan sülfatsız nemlendirici şampuanlar vardır.

Kıvırcık saçlılar buraya…

Tuzsuz şampuanlar sayesinde saçınız doğal yağlardan arınmaz ve bu da saçta daha fazla nem kalmasına sebep olur. Özellikle kıvırcık saçlı olanlar bu sayede saçlarınız daha kolay şekillenir.

Saçlarınız kabarıyorsa…

Kabarak saçlar için de tuzsuz şampuan iyi bir seçenektir. Saçlar daha nemli kaldığından dolayı elektriklenerek kabarmaz ve ve eski ışıltısını kaybetmez.Tuzsuz şampuan sayesinde kabarıklığı önleyebilirsiniz.

Saç kremi kullanmasına gerek kalmaz

Tuzsuz şampuan saçın sertleşmesini de engelleyerek daha yumuşak olmasına yardımcı olur, ayrıca ekstra olarak saç kremi kullanmak zorunda da kalmazsınız…

Tuzsuz şampuan saçtaki doğal nemi tutar

Saç uçları kırılması gibi sorunları önlemek için de neme ihtiyaç vardır. Tuzsuz şampuan bir önceki maddede söylediğimiz gibi saçtaki doğal nemi muhafaza etmeye yardımcı olur ve kırılmaları önler.

Tuzsuz şampuan cildiniz için de faydalıdır

Tuzlu ve sülfatlı şampuanların saça verdiği zararların yanında aşırı cilt hassasiyetine, cildin nemini kaybetmesiyle kuru cilt oluşumuna yol açması da mümkündür. Tuzsuz şampuan ile bu sorunlardan da kurtulabilirsiniz.

Tuzsuz şampuan sayesinde gözleriniz de yanmaz

Ayrıca bu şampuan sayesinde gözleriniz yanmaz ve de zarar görmez. Sülfatlı şampuanın gözünüzü kaçması sebebiyle yaşadığınız kızarıklık ve tahriş gibi sorunlar bu şampuan ile ortadan kalkar.

Son Güncelleme: 20.05.2020 14:51
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