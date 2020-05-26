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TUZLU SUDA BEKLETİLEN ÇİLEKLERDEN BÖCEKLERİN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Yıllar önce yapılan ama dün yeniden gündeme gelen çilek deneyi sosyal medyaya damgasını vurdu. Pek çok kişi tuzlu suya attıkları çileklerin içinden çeşit çeşit böceklerin çıktığını gözler önüne sererken, kullanıcıların yarısı çilek yememe kararı aldı, diğer yarısı da aslında çileklerin ne kadar doğal ve hormonsuz olduğunu iddia etti.

TUZLU SUDA BEKLETİLEN ÇİLEKLERDEN BÖCEKLERİN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Yıllar önce yapılan ama dün yeniden gündeme gelen çilek deneyi sosyal medyaya damgasını vurdu. Pek çok kişi tuzlu suya attıkları çileklerin içinden çeşit çeşit böceklerin çıktığını gözler önüne sererken, kullanıcıların yarısı çilek yememe kararı aldı, diğer yarısı da aslında çileklerin ne kadar doğal ve hormonsuz olduğunu iddia etti.

26 Mayıs 2020 Salı 10:07
2018 Okunma
TUZLU SUDA BEKLETİLEN ÇİLEKLERDEN BÖCEKLERİN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bazı kullanıcılar “O böcekler çıkıyorsa çilekler ilaçlanmamış ve hormonsuzdur. En sağlıklısı bu aslında” derken, bazıları ise “Bu böcekleri göreceğime hormonlu çilek yerim daha iyi” dedi… Ancak çileğin içinden çıkan böcekler “doğal” olan meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunuyor. İlk olarak TikTok’ta başlayan bu akım, Twitter ve Instagram’ı da etkisi altına aldı. Görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, konuyla ilgili Türkiye’den de birçok video çekildi. Ne var ki Türkiye’de kesinlikle böcek çıkmadı.


Peki çilek deneyi nasıl yapılıyor? Bir kabın içine ılık su koyup, üzerine bol miktarda tuz döküyorsunuz. Daha sonra çilekleri suyun içinde yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Çileğinizde kurt ya da böcek varsa su üstüne çıkıyor…

Son Güncelleme: 26.05.2020 10:13
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