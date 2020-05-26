TUZLU SUDA BEKLETİLEN ÇİLEKLERDEN BÖCEKLERİN ÇIKMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Bazı kullanıcılar “O böcekler çıkıyorsa çilekler ilaçlanmamış ve hormonsuzdur. En sağlıklısı bu aslında” derken, bazıları ise “Bu böcekleri göreceğime hormonlu çilek yerim daha iyi” dedi… Ancak çileğin içinden çıkan böcekler “doğal” olan meyvelerin büyük bir çoğunluğunda bulunuyor. İlk olarak TikTok’ta başlayan bu akım, Twitter ve Instagram’ı da etkisi altına aldı. Görüntülerin gerçek olmadığı iddia edilirken, konuyla ilgili Türkiye’den de birçok video çekildi. Ne var ki Türkiye’de kesinlikle böcek çıkmadı.



Peki çilek deneyi nasıl yapılıyor? Bir kabın içine ılık su koyup, üzerine bol miktarda tuz döküyorsunuz. Daha sonra çilekleri suyun içinde yarım saat kadar bekletiyorsunuz. Çileğinizde kurt ya da böcek varsa su üstüne çıkıyor…