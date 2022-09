Tuzla’da aort damarında genişleme olan hasta, böbreğinin yeri değiştirilerek kurtarıldı

Tuzla’da aort damarında genişleme olan hastanın böbreği yer değiştirilerek kurtarıldı, böbreği kasık bölgesine nakledilen hasta nadir gerçekleşen ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Tuzla’da 57 yaşındaki Doğan Kaya, genetik yapı bozukluğu nedeniyle vücudun ana damarı olan aort da ’anevrizma’ denilen genişleme olduğunu öğrenerek hastaneye başvurdu. Bu genişlemenin aniden patlaması durumunda Doğan Kaya’nın yaşamının büyük ölçüde tehlikeye gireceğini belirten doktorlar Kaya’yı tedavi altına aldı. Genişlemeyi tedavi edecek Kalp Damar Cerrahi Prof. Dr. Altuğ Tuncer ile yapılan konsey ve değerlendirme sonucunda anevrizma ameliyatı öncesinde Doğan Kaya’nın böbreklerinin koruma altına alınması kararına varıldı.

Tedavi sırasında böbrek damarlarının genişlemenin içinde olması sebebiyle 57 yaşındaki Doğan Kaya’nın böbreklerini kaybetmesi ve diyalize girme tehlikesi oluştu. Böbrek damarları anevrizmanın içinde olan ve böbreklerini kaybetme riski bulunan hasta Doğan Kaya’nın Türkiye’de nadir yapılan ve oldukça tehlikeli olan bir yöntemle ameliyatı gerçekleşerek sağ böbreği çıkartılarak böbrek naklinde yapılan teknikle yine hastanın kendi kasığına takıldı. Dünyada nadir yapılan bu yöntemle Doğan’ın böbreği gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası korundu. Türkiye’de nadir yapılan bir ameliyat sonrası böbreklerinin iflasından kurtulan 57 yaşındaki Doğan Kaya ise geçirdiği operasyonlar sonucu artık sağlığına kavuştu.

"İki böbreğimi de kaybetme ihtimali ortaya çıktı"

Dünya’da nadir yapılan bir ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Doğan Kaya, "Yapılan tetkiklerde böbrek bölgeme giden damarlarda bir genişleme olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 25 gün hastanede kontrol altında kaldım. İki böbreğimi de kaybetme ihtimali ortaya çıktı, haftada 3 gün diyalize girme ihtimali doğdu. Doktorlar araştırma ve çalışmalar yaptı. İlk önce sağ böbreğim ameliyatla biraz daha aşağı bölgeye alındı. Operasyon başarılı oldu. İlk ameliyat kendi vücudumda bir nakil oldu. Zor bir ameliyattı. Kilo kaybı yaşadım, iyileşme süreci uzun sürdü. Nadir yapılan bir ameliyat" dedi.

"Doğan Bey’in kendi böbreğini alıp yine kendisine böbrek nakli yaptık"

Doğan Kaya’nın kendi böbreğini aşağı seviyelere kaydırarak bütün aortu tamamen değiştirmeye yardımcı olan bir teknik kullandıklarını belirten Kalp Damar Cerrahisi Prof. Dr. Altuğ Tuncer, "Doğan Bey 4-5 kere ameliyat geçirdi. Aort anevrizma dediğimiz, aort damarının genişlemesi anlamına gelen bir hastalığı vardı. Doğan Bey’in damarında genişlemeyle beraber yırtılma gerçekleşti. Her seferinde hastaneye hızlı bir şekilde yetişerek her ameliyattan hızlı bir şekilde çıktı. Bu tür ameliyatlar ölüm oranı çok yüksek olan ameliyatlardır. Her seferinde başarılı ameliyat gerçekleştirdik. Şuanda son ameliyatını yaparak aort ile ilgili bir sıkıntısı kalmadı. Bu ameliyatları yaptığımız fazla bir hastamız yok. Doğan Bey’in kendi böbreğini alıp yine kendisine böbrek nakli yapmak zorunda kaldık. Kendi böbreğini daha aşağı seviyelere kaydırarak bütün aortu tamamen değiştirmemize yardımcı olan bir teknikle bu işi yaptık. Türkiye’de ilkler arasına girmiştir diye düşünüyorum. Şuanda sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettiriyor. Aort damarı yırtılan hastaların neredeyse yüzde 50’si yırtıldığı yerde hayatını kaybediyor" dedi.

"Türkiye’de senede 1 tane bile yapılmayan nadir bir ameliyat gerçekleştirdik"

Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Alp Gürkan, "Doğan Bey’in aort ana atardamarında çok büyük bir anevrizması vardı. Ve bu giderek böbrek damarlarının seviyesine gelmeye başlıyordu. Ve o seviyeye geldiğinde hastalar böbreklerini kaybediyorlar, diyalize girmek zorunda kalıyorlar. Biz doktorlar olarak bu gidişatı gördük. Doğan Bey’in böbrekleri bozulmadan en azından bir böbreğini kurtaralım dedik. Doğan Bey’i ameliyata aldık ve sağlam böbreğini, kendi böbreğini kasığına taktık. Ve şu anda diyalize girmekten kurtuldu. Tek böbreğiyle normal yaşantısına devam ediyor. Böbrekleri kurtarmanın tek yolu bu ameliyattı. Çok nadir yapılan bir ameliyat, herhâlde Türkiye’de senede 1 tane bile yapılmıyordur" dedi.