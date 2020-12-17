Tütünden Kovid-19 aşısı yapıldı, FDA onayladı

British American Tobacco (BAT), Kovid-19 aday aşısında insan deneyleri aşamasına geçiyor. ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP) Yeni İlaç Araştırma başvurusunun Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanmasının ardından Kovid-19 aşı adayının ilk insan testlerine başlayacağını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, alınaN onayla birlikte insanlar üzerinde gerçekleştirilecek Faz-1 klinik deneylere hızla başlanması planlanıyor.

İki farklı yaş grubunda testlere başlanacak

KBP tarafından geliştirilen Kovid-19 aşı adayı, klinik öncesi testleri geçmeyi başaran sınırlı sayıda aşıdan biri olacak. Faz-1 deney çalışmasına, 18-49 ve 50-70 yaşları arasında iki farklı yaş grubuna ayrılacak toplam 180 sağlıklı yetişkin gönüllünün katılması planlanıyor. Sonuçları, 2021 yılı ortalarında alınması beklenen Faz-1 klinik testlerin olumlu sonuçlanması halinde yasal düzenlemeler çerçevesinde Faz-2 çalışmalarına başlanacak.

Aşı oda sıcaklığında saklanabilecek

Açıklamaya göre Kovid-19 aday aşısı, KBP'nin “nicotiana benthamiana” adlı tütün bitkisi bazlı teknoloji ile geliştirildi. Bu sayede, geleneksel yöntemlerle aylar süren aşının etken maddelerinin üretimi yaklaşık 6 hafta gibi kısa bir sürede tamamlanabilecek. Aşının bir diğer avantajı ise çoğu zaman soğutma gerektiren aşıların aksine oda sıcaklığında muhafazasının mümkün olması. Aşının deney süreçlerinin başarılı olması durumunda, etken madde üretiminin hızı sayesinde yeni virüslerin tespit edilmesi ile aşı geliştirilmesi arasında geçen süreyi en aza indirme potansiyeline sahip olacak.