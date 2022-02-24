"Tütünde yeni ürünlerle aldatmaca devam ediyor"

Tütünde üretilen yeni ürünler de, sağlığı tehdit etmeye devam ediyor.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, tütün kullanımının geçtiğimiz yıl 8 milyon kişinin ölümüne sebep olduğunu belirterek, "Bu sayı Covid nedeniyle kaybedilenlerin iki katıdır. Tütün ve nikotin ürünlerinin insan sağlığına zararı kanıtlanmıştır. Tütün ürünlerine katılan amonyak gibi maddelerle nikotin bağımlılığının pekiştiği ifşa olmuştur" dedi.

Doç. Dr. Osman Elbek de, "Ergenler ve gençler artık büyüklerin sigarasını içmek istemiyorlar, öldürdüğünü biliyorlar. Tütün endüstrisi yeni nesilleri kazanmak için flash bellek veya cep telefonu benzeri elektronik aksamı olan, duman saçmayan ürünler sunuyor. Genç nüfusu ile Türkiye tütün firmaları için her zaman çok çekici olmuştur. Fakat hedeflerini tutturamadılar, Türkiye’ye giremediler. Bugünlerde yine kapıları zorluyorlar, gençlerimizi müşteri olarak sunalım istiyorlar" dedi.