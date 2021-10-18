Turkovac’ın hatırlatma dozu Kayseri Şehir Hastanesi’nde uygulandı

Yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu, Kayseri Şehir Hastanesi’nde gönüllüye uygulandı.

Yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu Kayseri Şehir Hastanesi’nde bir gönüllüye uygulandı. Aşılama hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, “Bizler zaten Kayseri Şehir Hastanesi’nde Turkovac için faz-3 çalışması kapsamında hiç aşı olmamış gönüllülerimizi 2 doz Turkovac aşısı uygulamaya başlamıştık. Bugün itibariyle de daha önce 2 doz inaktif aşıyla yani Sinovac ile aşılanmış 3. doz olarak Turkovac aşısını faz-3 çalışması kapsamında yapmaya başladık. Aşının etkilerini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Aşılanan vatandaşlarımız hastalığa yakalansa bile ayakta hastalığı atlatıyorlar. Maalesef aşı olmayan grupta halen hastane yatışları, yoğun bakıma yatışlar ve vefatlar söz konusudur. Tüm vatandaşlarımızı bir an evvel herhangi bir aşıyla aşılanmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Turkovac ile dünyaya nefes olacağız”

Turkovac gönüllüsü 36 yaşındaki Abdullah Özkan ise, “Aşımız yerli ve milli olduğu için bakanımızın çağrısını duydum ve hiç tereddüt etmedim. Niğde’den buraya geldim. Aşımız sadece milletimize değil, insanlığa da faydalı olacak bir aşı olacaktır. Uzun zamandır bu aşıyı bekliyordum. Özellikle Sinovac aşısı olmuştum. 90 gün geçmesini bekledim ve biter bitmez Niğde’den geldim. Turkovac gurur verici. İnsanlığa faydalı olacağını düşünüyorum. Dünyaya nefes olacağız diye düşünüyorum” diye konuştu.