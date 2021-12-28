TURKOVAC'ta randevular ne zaman başlayacak?

Yerli inaktif aşı TURKOVAC'ta son aşamaya gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı.

Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor.

Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.

Yerli aşı randevuları açılıyor

İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak.

Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.

"Yüzde yüz antikor çok ciddi bir sonuç"

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.