Turkovac, Kırşehir ve Nevşehir’de uygulanıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Yerli korona virüs aşısı Turkovac, Kırşehir ve Nevşehir’de uygulanmaya başlandı.

Turkovac’ın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uygulanmaya başlanmasıyla, Kırşehirlilerde aşılarını vurdurmak için hastanede yoğunluk oluşturdu. Kırşehir İl Sağlık Müdürü Ali Bulut, aşı olmayan ve yerli aşı bekleyen vatandaşlara aşı çağrısında bulunarak, "Yerli korona virüs aşısı geliştirildi. Bizler de süreci yakından takip ettik. Yapılan sevkiyatlar sonrası depolarımıza aşılarımızı aldık. Turkovac aşısı için yoğun bir ilgi var. İlginin devam edeceğini düşünmekteyiz. ‘Türk aşısı gelsin olacağım’ diye bekleyenleri özellikle davet ediyoruz ki virüsten kurtulalım ”dedi.

"200 olan randevu taleple 500’e çıkacak"

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde Turkovac için günde 200 randevunun oluşturulduğunun altını çizen Başhekim Ali Güneş ise, randevu sayılarının oluşacak taleple arttırılacağını söylerken, vatandaşlarda Turkovac’ın diğer aşılara karşısında daha etkili olacağına inandıklarını söyledi.

Acil kullanım onayı alan yerli korona virüs aşısı Turkovac’ın Nevşehir’e ilk sevkiyatının yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde uygulamaya başlandı. Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, yaptığı yazılı açıklamada, "Yerli Turkovac aşısı ilimizde bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi aşı polikliniğinde yapılmaya başlandı. Yerli ve milli aşımız Turkovac olmak isteyen vatandaşlarımız, MHRS’den randevu alarak randevu saatinde aşı polikliniklerinde aşılarını yaptırabilecekler. Turkovac inaktif aşı türü olup geleneksel ve yaygın olarak kullanılan iyi bilinen bir aşı türüdür. Milli aşımızı olmak için bekleyen tüm halkımızı randevularını alarak aşılarını olmak için bugünden itibaren Nevşehir Devlet Hastanesi Aşı polikliniğine bekliyoruz” dedi.