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TURKOVAC Delta Varyantı’nda yüzde 100 etkili
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın Delta Varyantı’na karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.
Sağlık 01.01.2022, 12:17
Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz günlerde Acil Kullanım Onayı alan Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın Delta Varyantı’na karşı yüzde 100 etkili olduğu açıklandı.
Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, TURKOVAC’ın Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantına karşı da yüzde 100 etkili olduğunun tespit edildiğini belirterek, "TURKOVAC aşımızın Erciyes Üniversitesinde transgenik fareler üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda aynen Alfa varyantında olduğu gibi Delta varyantında da yüzde 100 koruyucu olduğu tespit edilmiştir" ifadelerini kullandı.