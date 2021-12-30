TURKOVAC aşısı randevuları açıldı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısı ile yaptı.

Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurmuştu.

TURKOVAC AŞISI RANDEVULARI AÇILDI

Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevular başladı.

Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden TURKOVAC aşılarını olabilecekler.

TURKOVAC hatırlatma dozunu olan Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;

Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını Sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik .Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.

Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir Aşı geçmişi var. TURKOVAC son 50 yıldan sonra müjdeden başlayıp üretim safhasına gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 24 yıl önce BSC, yani verem aşısı üretilmişti.

Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum.

Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.