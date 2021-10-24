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Türkovac aşısı olan kişi sayısı belli oldu

Ankara Şehir Hastanesi'nden Türkiye'nin yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın, 2 doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı 3’üncü faz çalışmasında aşılanan gönüllü sayısı açıklandı.

Sağlık 24.10.2021, 18:44
Türkovac aşısı olan kişi sayısı belli oldu

TURKOVAC’ın hatırlatma dozu olarak uygulandığı klinik çalışmasına 28 ildeki 41 merkezde devam ediliyor.

İki doz Sinovac aşısı olmuş toplam 7 bin 400 gönüllüye tercihlerine göre üçüncü doz olarak TURKOVAC veya Sinovac aşısı uygulanıyor.

TURKOVAC koordinatör araştırmacısı da olan Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği idari ve eğitim aorumlusu Doç. Dr. Bedia Mert Dinç şöyle konuştu: “Şu ana kadar yaklaşık 400’ün üstünde gönüllüyü aşıladık. Başvurular gayet iyi gidiyor, gönüllülerimiz hem e-Nabız üzerinden hem bizlere direkt telefonla ulaşarak hem de ALO 184 hattı üzerinden randevularını alıyorlar. Geldiklerinde ön değerlendirmeleri gerçekleştirdikten sonra aşılarını yapıyoruz.”

Dinç, klinik çalışma kapsamında hafta sonları da aşılamanın devam ettiğini belirterek, “Bu çalışmayı ne kadar hızlı tamamlarsak TURKOVAC’ın yaygın kullanıma girmesi o kadar hızlı olacak. Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltmak, kendi aşımızı kullanmak için o kadar hızlı yol almış olacağız” dedi.

Dinç, yerli Covid-19 aşısı TURKOVAC’ın, iki doz Sinovac aşısı yaptıranlara hatırlatma dozu olarak uygulandığı 3’üncü faz çalışmasında aşılanan gönüllü sayısının 400’ü aştığını söyledi.

"Çok yakın zamanda yayınlanacak"

Dinç, TURKOVAC’ın farklı klinik çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğüne işaret ederek şu bilgileri paylaştı:

“Diğer çalışmaların, bizim şu anda yürüttüğümüz çalışmadan farkı ‘çift kör’ olması, yani gönüllülerin hangi aşı yapıldığını bilmiyor olması. Sonuçlar derleniyor, bitmek üzere, çok yakın zamanda yayınlanacak. Burada bütün amaç, TURKOVAC aşısının öncelikle güvenilirliğini, daha sonra etkinliğini ölçmek. Ülkemizde aşılanan ciddi bir popülasyon var. Özellikle bu aşamadan sonra hatırlatma dozu olarak etkinliğini bilmek bizim için önemli. Farklı çalışmaların sonuçları çok yakın zamanda yayınlanır.”

TURKOVAC aşısının bir an önce yaygın kullanıma geçmesini amaçladıklarını dile getiren Dinç, “Bunun için öncelikle acil kullanım onayı almamız gerekiyor. Çalışmalarımızı o yüzden dört koldan yürütüyoruz. Burada gönüllülerimize çok iş düşüyor, onların desteğine çok ihtiyacımız var. Gönüllü sayımız optimum düzeye ulaştığında acil kullanım onayı alabileceğimiz için en kısa sürede bu sayıyı tamamlayarak aşımızı yaygın kullanıma sokmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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