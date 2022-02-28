banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Doğalgaz fiyatları yüzde 34 arttı!
Doğalgaz fiyatları yüzde 34 arttı!
Rusya'nın başı faizle dertte!
Rusya'nın başı faizle dertte!
TİM Başkanı Gülle’den ‘büyüme’ değerlendirmesi
TİM Başkanı Gülle’den ‘büyüme’ değerlendirmesi
Motorin ve benzine bu kez indirim geliyor!
Motorin ve benzine bu kez indirim geliyor!

Turkovac aşısı Covid’den ölümü önlüyor

Şanlıurfa’da aşı üretim tesisinde açıklamada bulunan TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının deneme, uygulama çalışmaları sonrası ölümü önlediği ve hastalığı hafif geçirmede etkili olduğunu söyledi.

Sağlık 28.02.2022, 15:38
Turkovac aşısı Covid’den ölümü önlüyor

Şanlıurfa’da aşı üretim tesisinde açıklamada bulunan TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, Turkovac aşısının deneme, uygulama çalışmaları sonrası ölümü önlediği ve hastalığı hafif geçirmede etkili olduğunu söyledi.

Şanlıurfa’da aşı üretim tesisinde, Covid-19’un Omicron varyantına karşı inaktif Turkovac aşı çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesindeki aşı üretim ve geliştirme tesisinde toplanan Turkovac heyeti, aşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplantıya, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, TÜSEB Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü Başkanı Doç. Dr. Rabia Çakır Koç, TÜSEB Türkiye Aşı Enstütüsü görevlisi Dr. Şükran Yılmaz, TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü görevlisi Dr. Musa Alkan ve Aşı üretim tesisi Ar-Ge sorumlusu Dr. Nilay Ünal katıldı. Toplantı sonrası açıklamada bulunan TÜSEB Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, üretilen Turkovac Omicron aşısının, deneme sonuçları sonrası ölümü önlediği ve hastalığı hafif geçirmede etkili olduğunu aktardı.

“Turkovac yoğun bakıma gitmeyi önlüyor”

Prof. Dr. Ateş Kara açıklamasının devamında, “Bir Aşının etkinliğine baktığımız zaman bir aşının neye karşı etkili olduğunu, ölüme karşı mı etkili olsun istiyoruz, hastanede yoğun bakıma karşı yatmada mı etkili olsun istiyoruz ya da hastaneye gelmeyi önleyecek kadar veya hastalığı tamamen durdursun mu istiyoruz. Şimdi mesela çocukluk çağı aşılarımız var. Kızamık aşısı, kızamığı tamamen durduruyor, tamamen ortadan kaldırıyor. Ama öbür taraftan baktığımızda grip aşısı, ölümü önlüyor. Yoğun bakıma gitmeyi çok azaltıyor. Ama ölümü önlüyor. Ama öbür taraftan değerlendirdiğimiz zaman ‘grip aşısı olduğunuzda grip olur musunuz’ evet grip olursunuz. Hatta şöyle söyleyelim grip aşısı grip olmayı önlemede yüzde 30 ile yüzde 50 etkilidir. Yani aşı olanların yüzde 50’si yine grip olabilirler ama gribi çok hafif olurlar. Ama ne olur grip aşısı ölme ihtimalini ortadan kaldırır. Şimdi bu gözlerle baktığımız zaman bizim klinik çalışmalarda da, klinik uygulamalarda da yani yaygın uygulamada da gördüğümüz şöyle bir iz var. Evet Turkovac aşısı ölümü önlemede çok etkili, önlüyor. Yoğun bakıma gitmeyi önlüyor, hastaneye başvuruyu önlemede de etkinliği çok yüksektir. Yani diğer inaktif aşı ile karşılaştırdığımız zaman, biz bu faz-3 çalışmalarımızı yaparken diğer inaktif aşıya karşı yapmıştık. Yani daha önceden yapıldığı gibi bir taraftan plasemo yapıp tamamen aşısız bırakıp, diğer tarafta aşılı olanları karşılaştırmada, her iki aşı koluna da aşı uygulanmıştı. Öyle baktığımızda da diğer aktif aşıya göre daha üstün olduğunu gösterecek veriler ortaya çıktı. Yani bu bir avantajdı. Biz hem buradan hem sonrasındaki gelen çalışmalardan Turkovac aşısının koruyucu olduğunu gördük” dedi.

“Yerli aşıya yoğun ilgi var”

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, "Turkovac aşımızın bilimsel ve teknolojik çalışmaları halihazırda yeni varyantları karşıda devam etmektedir. Bu noktada Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) olarak ve üretici firmamıza nitelikli ar-ge personeli halihazırda yeni varyantlara karşı aşı çalışmalarında hızlı bir biçimde yapmaktadırlar. Bu çalışmaların önemi özellikle geleceğin pandemilerine hazır olmak açısından ve yeni varyantlara karşı aşımızın etkili ve güvenli olarak kullanılabilmesine devam etmesi açısından son derece yüksek önemi haizdir. Bu günün bilimi yarının teknolojisi olur. O noktada aşının bilimsel bilgiyle üretilmesi, bu teknolojilerin devamı açısından son derece önemlidir. Bugün bu noktada akademisyenlerimizin, araştırmacılarımızın, uzmanlarımızın yapmış olduğu açıklamalar da bu açıdan son derece anlamlıdır. Turkovac aşımız bugün 81 ilde yapılmaktadır. Birinci dozdan 4’üncü doza kadar aşımızın tercih edildiğini görüyoruz. Özellikle 3. ve 4. dozlarda çok yoğun bir aşılamanın olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Adana Demirspor 27 45
5. Beşiktaş 27 44
6. Fenerbahçe 26 43
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 26 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 24 34
11. Keçiörengücü 25 34
12. Gençlerbirliği 26 33
13. Tuzlaspor 24 31
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 25 29
16. Denizlispor 26 27
17. Bursaspor 24 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Aston Villa 25 30
13. Leicester City 23 27
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 24 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Villarreal 26 42
7. Real Sociedad 25 41
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 25 26
17. Granada 25 24
18. Deportivo Alaves 26 21
19. Cadiz 25 20
20. Levante 26 18