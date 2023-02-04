Türkiye’ye örnek olan uygulama ile yardıma ihtiyacı olan vatandaşların elinden tutuluyor

Eskişehir’de uygulanan ve Türkiye’ye örnek olan ‘Engelleri kaldırıyoruz’ projesi ile 2 yıl içinde 2 bin 500 yardıma muhtaç hasta sağlık personelleri tarafından evinden alınarak hastaneye götürüldü.

Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye’de örnek teşkil eden ‘Engelleri kaldırıyoruz’ projesi, yardıma ihtiyacı olan hasta bireylerin elinden tutmaya devam ediyor. Proje çerçevesinde kurulan çağrı merkezine gelen talepler doğrultusunda evinden sağlık ekipleri tarafından alınan hasta vatandaşlar, ambulans ile gideceği hastaneye götürülüyor. Tedavisinin ardından ise sağlık personelleri eşliğinde tekrar evine götürülüyor. Türkiye’de sadece Eskişehir’de uygulanan sistem ile kent merkezinde 2 yılda toplam 2 bin 500 yardıma muhtaç hasta, çeşitli hastanelere sevk edildi.

“6 aydır arkadaşlar beni hastaneye götürüp getiriyorlar”

Hastalığından dolayı yürüyemeyen ve yaklaşık 6 aydır sağlık personellerinin desteği ile hastaneye gidip gelen Şemsi Karatepe, “Ben 1 yıldır hastayım, belimde kanserli bölge varmış. Doktorlar yürüyemezsin dediler. 6 aydır arkadaşlar beni hastaneye götürüp getiriyorlar. Ben yukarıya çıkamıyorum, görevli arkadaşlar beni yukarı çıkarıyorlar, evden alıyorlar sağ olsunlar işimi kolaylaştırıyorlar. Çok iyiler Allah razı olsun çok yardımcı oluyorlar” dedi.

“Yardımcı olmasalar nasıl gidip nasıl geleceğiz?”

Eşinin rahatsızlığı dolayısıyla yaşadıkları problemleri ‘Engelleri kaldırıyoruz’ projesi ile aştıklarını belirten İbrahim Karatepe ise, “Çok teşekkür ederim bu uygulama gerçekten çok iyi. Yardımcı olmasalar nasıl gidip nasıl geleceğiz? Yengeni görüyorsun yatıyor, devamlı yatıyor. Merdivenlerden çıkmamız inmemiz kolay değil ama Allah razı olsun devletimizden, görevli arkadaşlardan. Bizi götürüp getiriyorlar, indirip çıkarıyorlar, yardımcı oluyorlar. Çok teşekkür ederim kendilerine, isterim ki bu uygulama tüm şehirlerde olsun, bizim gibi zor durumda olanlar da faydalansın” ifadelerini kullandı.

“Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz, bizi evlerinde ağırlamak bile istiyorlar”

Hastaların evlerine gidip geldiklerinde çok güzel tepkiler aldıklarını, hatta bazı zamanlarda ikramlarla karşılandıklarını belirten sağlık personeli Kader Korkmaz, “Teyzemiz onkoloji hastası. Araçları olduğu halde hastaneye gidemiyorlar ve bizim hizmetimizden yararlanıyorlar. Bu uygulama başka ilçelerde ve şehirlerde de olsun, yaygınlaşsın isterim. Çok güzel tepkilerle karşılaşıyoruz, bizi evlerinde ağırlamak bile istiyorlar. Çay, kahve gibi ikramlarda bulunuyorlar ama hastalara yetişmek için genellikle kalamıyoruz tabi, onlar da bizi hoş görüyorlar” diye konuştu.

“2 yıllık süre içerisinde 2 bin 500 vatandaşımıza hizmet verdik”

Proje çerçevesinde 2 yıl gibi bir sürede 2 bin 500 vatandaşın hizmetten yararlandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, çok fazla hayır duası ve teşekkür aldıklarını belirtirken şu ifadeler kullandı:

“Eskişehir muhtaçlara sağlık biriminde ‘Engelleri kaldırıyoruz’ adlı projemiz var. Biz de bu proje çerçevesinde engeli olan, çeşitli zorlukları olan vatandaşlarımızı evlerinden alıyoruz, gerekirse onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Daha sonrasında hastaneye yatışlarına refakat ediyoruz veya o günkü poliklinik hizmetleri çerçevesinde hastalarımızın gerekli tetkiklerini yaptırıyoruz ve bu tetkiklerden sonra onları evlerine bırakıyoruz. Bu projede amacımız ulaşılamayana ulaşmak ve hiç kimseyi geride bırakmamak. Yaklaşık 2 yıllık süre içerisinde 2 bin 500 vatandaşımıza bu konuda hizmet verdik. Amacımız bu hizmeti daha da yaygın hale getirmek, belki ilçelerimize de uzanmak. Bu konuda vatandaşlarımızdan çok sayıda teşekkür mailleri alıyoruz. Gerek mail gerek kendileri aracılığıyla gerekse bize yolladıkları mektuplar vasıtasıyla gerçekten hem buradan çok büyük bir hayır duası alıyoruz hem de çok fazla teşekkür alıyoruz. İnşallah vatandaşlarımıza layık olmaya devam edeceğiz.”