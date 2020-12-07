Türkiye’ye örnek olacak proje

112 İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde yalnızca yoğun bakım hastaları ile ilgilenen özel bir birim olan Yoğun Bakım Koordinasyon Birimi sayesinde 24 saati geçmeden tüm yoğun bakım hastaları il dışına çıkmadan, yoğun bakım ünitelerine yerleştirilebiliyor.

Bu birimin çalışanları paramedikler; Ebru Yeşildal, Hatice Çil Cengiz ve Huriye Korkmaz, Komuta Kontrol Merkezi Koordinasyon Birimi’nin işleyişi hakkında bilgi verdi. Türkiye’de ilk kez Eskişehir’de 1,5 yıl önce oluşturulan bu koordinasyon merkezi sayesinde şehir dışına hasta sevkinin önemli oranda azaldığını anlatan Paramedik Ebru Yeşildal, “Hastaneler bize yoğun bakım ihtiyacı olan hastayı iletiyor, biz de elimizdeki sistemde bu yoğun bakım hastasının sevk edilebileceği hastaneyi tespit ederek onun uygun yoğun bakım ünitesine yerleştirilmesini sağlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bu noktada Eskişehir’deki hastanelerin de önemli katkı sunduğunu belirten Yeşildal, “Bu işte esas yük hastanelerimizde, hastane çalışanları, hekimler zaman zaman hastalar için inisiyatif de kullanarak hiçbir yoğun bakım hastasının tedavisinin aksamamasını sağlıyor” diye konuştu.

HANGİ HASTA HANGİ HASTANEYE

Herhangi bir hastanede yoğun bakıma yerleştirilemeyen bir hasta olduğunda hastaneden Yoğun Bakım Koordinasyon Merkezi ile iletişime geçildiğini aktaran Paramedik Hatice Çil, “Biz elimizdeki sistem sayesinde; hastalığa ilişkin hangi doktorun hangi hastanede görev yaptığını görerek, hastanın doğru yere yerleştirilmesi noktasında da yardımcı oluyoruz. Hastanelerde gelen talebi koşulları uygun olan hastaneye yönlendiriyoruz” dedi.

YOĞUN BAKIMLAR DOLDU MU?

“Eskişehir’de yoğun bakımlar doldu, gerçekten ihtiyacı olanlar yerleştirilemiyor” söylentilerinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Paramedik Huriye Korkmaz ise, “Hasta sayımız elbette ki salgının ilk günlerine nazaran çok yükseldi, ancak normal yoğun bakımlar Kovid 19 yoğun bakıma dönüştürüldüğü için yoğun bakımda bir sorun yaşamıyoruz. Merkezde önceden gerekli önlemleri aldığımız için çok şükür ki Eskişehir’de bir yoğun bakım sorunu yaşanmadan işleyişi sürdürüyoruz. Genellikle ciddi bir sorun olmadığında birkaç saat içinde hastalarımızın yoğun bakımlara yerleşmelerini sağlıyoruz. Yoğun bakım hastalarımızı 24 saati geçmeden uygun hastanelere yerleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

ÇEVRE İLLERDEN ESKİŞEHİR’E GELİYOR

Yoğun bakımda hastaların şehir dışına sevkinin 300’lü rakamlarda 100’lü rakamlara düştüğünü aktaran Paramedik Ebru Yeşildal, “Artık şehir dışına hasta sevkimiz oldukça azaldı, buna karşın çevre illerden Eskişehir’e hasta sevki arttı. Özellikle yeni doğan yoğun bakım ünitelerimiz çok iyi, bu anlamda şehir dışından gelen hastalarımızın sayısı da gün geçtikçe artıyor” diye konuştu.