Türkiye’nin yerli ve milli aşısı Türkovac’ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye’nin yerli ve milli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Uzun süredir Şanlıurfa’da kurulan tesiste üzerinde çalışmaların yürütüldüğü ve dün acil kullanım onayı çıkan yerli ve milli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgesindeki tesiste paketlenen 150 bin doz aşı, çeşitli illere gönderilmek üzere araçlara yüklenerek yola çıktı.