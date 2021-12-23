Türkiye’nin yerli aşısı Türkovac’ta ilk sevkiyat yapıldı

Türkiye’nin yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa’da kurulan tesiste uzun süredir çalışmaların yürütüldüğü ve dün acil kullanım onayı çıkan yerli korona virüs aşısı Türkovac’ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi. Organize Sanayi Bölgesindeki tesiste paketlenen 150 bin doz aşı, çeşitli illere gönderilmek üzere araçlara yüklenerek yola çıktı.