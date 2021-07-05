Türkiye’nin yeni trendi sağlık turizmi

Türkiye, sağlık turizminde oldukça önemli bir potansiyele sahip ve bu alanda konumunu her geçen gün güçlendiriyor. Türkiye Sağlık Turizmi Derneği’nin verilerine göre Türkiye’de 42 adet JCI ile uluslararası standartlarda akredite olmuş sağlık kuruluşu mevcut durumda.



İnsanların sağlıklarına gösterdikleri özenin arttığı, sağlık hizmetlerinin rekabetçi duruma geldiği ve maliyet farklarının ana unsur olarak kalması durumunda Türkiye’de sağlık turizmi gelecekte daha da hızlı bir artış trendi içinde olacak.

Ekovitrin’in ‘Sağlık Turizmi’ ile ilgili özel dosyasında Avicenna International Hospital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tuncay Eren Şeref Özata’ya sektörün büyüklüğü ve avantajlarını anlattı.

Dr. Tuncay Eren, yaptığı açıklamada, “Yılda 700 bin hastaya sağlık hizmeti veriyoruz. Sağlık turizmi konusunda ciddi bir misyon üstlendik. Yabancı ülkelerden Türkiye’ye daha fazla hasta getirebilmek için yatırımlarımızı büyütüyoruz” dedi.



“İstanbul'un ilçeleri olan Ataşehir, Kartal, Esentepe ve Gültepe'de lokasyonlarımız bulunuyor. Bu 4 ayrı hastanemizde de önceliğimiz, hastalarımızın sağlık güvenliği ve memnuniyeti. Alanında uzman kadroları ve modern teknolojik altyapısı ile hastanelerimiz kesintisiz hizmet veriyor” diyen Dr. Tuncay Eren, sözlerine şöyle devam etti: ““Şu anda Türkiye'ye özellikle Balkan Ülkeleri, Arap ülkeleri, Bazı Avrupa ülkeleri ve Afrika ülkelerinden gelen hastalara verilen sağlık hizmetini, tüm dünyaya yayabilmek için çalışma ve planlamalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla birlikte hastanelerimize yurtdışından en çok, Obezite ve Diyabetik cerrahi operasyonları, çeşitli estetik, kozmetik operasyonlar, Kanser cerrahisi, Ortopedik operasyonlar, Göz operasyonları, Diş implantları ve Saç ekimi için hasta müracaatı oluyor.”