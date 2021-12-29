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Türkiye’nin yaptığı hastane Arnavutluk’ta hizmet etmeye devam ediyor

Türkiye tarafından Arnavut vatandaşlarına armağan olarak 68 günde inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi (Memorial) Arnavut vatandaşlarına hizmet vermeye devam ediyor.

Sağlık 29.12.2021, 16:18
Türkiye’nin yaptığı hastane Arnavutluk’ta hizmet etmeye devam ediyor

Türkiye tarafından Arnavut vatandaşlarına armağan olarak 68 günde inşa edilen Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesi (Memorial) Arnavut vatandaşlarına hizmet vermeye devam ediyor.

Arnavutluk’un güney bölgesindeki Fier ilinde Türkiye tarafından inşa edilen hastane 21 Nisan tarihinde düzenlenen tören ile hizmet vermeye başlamıştı. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katıldığı törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çevrimiçi olarak katılmıştı. Hastane açıldığı günden bu yana hizmet vermeye devam ederken Arnavut halkı da hastanedeki tedaviden memnun. Tedavi gören Bukuroshe Moçaj, ülkenin güneyinde bulunan Ballsh kentinden olduğunu, aile hekimin yönlendirilmesiyle bu hastaneye geldiğini ifade etti.

Safra kesesinde bir ameliyat geçirdiğini dile getiren Moçaj, hastanenin şartları ve personelinin çalışmalarını başarılı bir şekilde sürdürmesine dikkat çekti. Türk ve Arnavut doktorlarına teşekkür eden Moçaj, “Bugüne kadar gördüğüm en iyi şartları olan hastane. Modern bir hastane, her türlü koşula sahip olan bir hastane” dedi.

“Arnavut hastalarımızın Türk doktorlara teveccühü oldu”

Türkiye Sağlık Bakanlığı tarafından Fier Hastanesi’ne atanan Başhekim Yardımcısı Dr. Abdülaziz Can, 7 ocak 2021 tarihinde yapım kararı verilen hastanenin 68 günde tamamlandığını ifade ederek, “27 Mart 2021’de de hasta kabul etmeye başladık. 250 yataklı, 10 yoğun bakımı olan, acil servisi, anjiyo merkezi, endoskopi ünitesi, görüntüleme hizmeti bulunan 15 branşta hizmet etmekteyiz. Son teknoloji cihazlarla donanmış, 3,seviye bir hastanedir. Bu sağlık hizmetini sadece bulunduğumuz şehirde Fier şehrinde vermiyoruz tüm güney Arnavutluk bölgesinde veriyoruz. Arnavut hekimlerle beraber bu sağlık hizmetini veriyoruz. Hastanemizde 285 personelimizin 51 personeli Türk sağlık personeli. Açılıştan bu yana 116 Türkiye’den personelimiz oldu. 27 tanesi uzman, geriye kalan hemşire, sağlık memuru ve teknisyen arkadaşlarımız” ifadelerini kullandı.

Can, “Buraya geliş amacımız hem insanlara hizmet etmek, hem de buradaki Arnavut doktorlara, arkadaşlara birikimimizi, deneyimimizi ve tecrübemizi aktarmak. Açıldığımızdan bu yana Arnavut hastalarımızın Türk doktorlara teveccühü oldu. Bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ediyoruz bizi tercih etmeleri, kabul etmeleri, yakınlıklarından dolayı Türk personeli adına teşekkür ediyoruz. Her geçen gün artan potansiyelimiz var. Son olarak verdiğimiz poliklinik hizmeti 2 binlere dayandı” dedi.

“51 Türk personelimiz var”

Hastane Müdiresi Rudina Degjoni ise hastanenin açılmasından itibaren, yani 8 aylık süreçte aralıksız bir şekilde hizmet verildiğini belirtti. Aile hekimlerinin sevki ile yaklaşık 530 bin kişiye hizmet verebilen bir hastanenin olduğuna dikkat çeken Degjoni, hastanen işletim kapasitesinin de Türkiye’nin altyapı ve cihaz konusunda yaptığı yatırımlar sayesinde artmaya devam ettiğini dile getirdi. “51 Türk personelimiz var. Bu personel sadece insanımıza hizmet etmiyor, aynı zamanda bizim için de çok önemli bir fonksiyona sahip. Zira onlar Arnavut personelini de eğitiyor” diyen Degjoni, hastanenin bu kısa süre içerisinde Türkiye’den gelen uzman doktorlar sayesinde artık zor ve komplike ameliyatları da yapabildiğini vurguladı.

15 branşta hizmet verildiğine dikkat çeken Degjoni, hastanede yükselen kaliteden dolayı ülkenin dört bir yanından burada hizmet almak isteyenlerin olduğuna dikkat çekti ve devamında hastanede bugüne kadar 15 binden fazla hastaya hizmet verdiklerini ifade etti. Degjoni ayrıca bölgeden gelen hastalardan bazılarının daha önce sağlık hizmeti görmek için İtalya veya Yunanistan’a gittiklerini, ancak bu hastane açıldıktan sonra tekrar kendi ülkelerinde sağlık hizmetlerini profesyonel ve modern bir şekilde almaya başladıklarını dile getirdi.

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