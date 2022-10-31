Türkiye’nin sağlık turizmi markası “Türk Tıp Dünyası Kurultayı’nda” tanıtılacak

Türkiye’nin sağlık hizmetlerinin dünyaya tanıtılması amacıyla 8.’si düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı, İstanbul’da toplanacak.

Türkiye’nin uluslararası sağlık turizminde çatı markasının lansmanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenecek olan Türk Tıp Dünyası Kurultayında yapılacak. Sağlık turizmi markasının oluşturulmasıyla, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde Türkiye’nin nitelikli sağlık hizmetlerinin dünyaya tanıtılması ve bu alandaki pazar payının arttırılması sağlanacak. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ) tarafından hazırlanan marka ve proje kapsamında; uluslararası hastaların sağlık hizmetlerine ulaşmasının kolaylaştırılması ve hizmetlerin standardizasyonunun sağlanması hedefleniyor.

Kurultaya Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın yanı sıra Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanları katılacak. Kurultay kapsamında Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödüller, Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri ve bu yıl ilk kez verilecek olan TÜSEB Özel Ödülü sahiplerini bulacak. Kazananlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim edecek.