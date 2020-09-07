banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Diyanet'teki ihraçların nedeni ne?
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
Gıda devleri restoranlarını koronaya göre tasarlıyor
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi
KPSS'ye geç kalınca sınav ücretini geri istedi

Türkiye’nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’

KAYSERİ’DE ERCİYES TEKNOPARK BÜNYESİNDE KURULAN ENBİOSİS ŞİRKETİ, TÜRKİYE’DE İLK MİKROBİYOM BİYOTEKNOLOJİ ŞİRKETİ OLARAK, BAĞIRSAKLARDAKİ BAKTERİLERİ TANIMLAYABİLEN VE BESLENME İLE YÖNLENDİRMESİNİ SAĞLAYABİLEN ‘KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ BESLENME REHBERİ’ Nİ GELİŞTİRDİ.

Sağlık 07.09.2020, 10:03
2
Türkiye’nin ilk Mikrobiyom Teknoloji şirketinden ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’

Kayseri’de Erciyes Teknopark bünyesinde kurulan Enbiosis şirketi, Türkiye’de ilk Mikrobiyom Biyoteknoloji şirketi olarak, bağırsaklardaki bakterileri tanımlayabilen ve beslenme ile yönlendirmesini sağlayabilen ‘Kişiselleştirilmiş Beslenme Rehberi’ ni geliştirdi. Enbiosis Kurucu Ortağı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu yaptığı açıklamasında, “Teknolojimizle mikrobiyom alanında Avrupa’nın önüne geçeceğiz” dedi.

Şirketteki teknolojileri ile hedeflerinin bölge ve Avrupa pazarına ihraç olduğunu söyleyen Enbiosis Şirket Kurucu Ortağı Dr. Öğr. Üyesi Özkan Ufuk Nalbantoğlu, “Şirketimiz 2019 yılında Erciyes Teknopark bünyesinde Kayseri’de kuruldu. Daha sonra İstanbul’da ticari faaliyetlerimizi yürütmek için genel merkezimizi açtık. Bununla beraber, araştırma geliştirme ve operasyon faaliyetlerimizi de Erciyes Üniversitesi’nde devam ettiriyoruz. Hollanda menşeili NN Sigorta’nın yürüttüğü sağlık girişimleri yarışmasında şirketimiz birinci oldu. 30 ayrı ülkeden 114 ayrı sağlık girişimcisinin katıldığı bir yarışmaydı. Aslında global bir yarışmaydı diyebiliriz ve bu birincilik sonucunda da NN Sigorta ile çalışma ve Avrupa pazarında açılma fırsatımız oldu. Biz genel olarak Mikrobiyom Biyoteknolojisi alanında Türkiye’de kurulan ilk şirketiz ve bölgemizde de İsrail ile beraber faaliyet gösteren iki şirketten biriyiz. Genellikle Türkiye pazarına açılmayı ilk olarak hedefliyoruz. Bununla ilgili olarak satışlarımız başladı ve çeşitli hastanelerle anlaşmalarımız yürümekte. Aynı zamanda Avrupa pazarında Avrupa Birliği bölgesi ve İngiltere ile çeşitli anlaşmalarımız başladı. Teknolojimizi ihraç etmeye çalışıyoruz. Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Azerbaycan ve Ukrayna ile de görüşmelerimiz devam etmekte. Hedefimiz, bölgemizde ve Avrupa’da geliştirdiğimiz teknolojiyi ihraç etmek. Girdiğimiz yarışma ‘Sigorta Sağlık Girişimleriyle Buluşuyor’ isimli yarışmasıydı ve bu alanda ilerleyebilecek potansiyelde bulunan sağlık girişimleri içerisinden en uygun olanının seçilmesi yönünde bir yarışmaydı. Yaklaşık 3-4 aylık bir geçmişi var ve faaliyetleriz, teknolojilerimiz üzerinden değerlendirme yapıldı. Dünyadaki bu alanda çalışan 30 ayrı bölgedeki şirketlerin teknolojilerinin ve pazar potansiyellerinin karşılaştırıldığı bir yarışmaydı” dedi.

“Ürünleri piyasaya sürdüğümüzde bu alanda ilk olacağız”

Tanı koymayı ve olumlu yönde ilerlemeyi sağlayan ürünlerin piyasaya sürülmesiyle, alanlarında ilk olacaklarını söyleyen Enbiosis Kurucu Ortağı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, “Biz 2014’de iki bilim insanı Türkiye’ye döndükten sonra Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde Metagenomik ve Biyoinformatik Laboratuvarını kurduk ve burada çalışmalarımıza başladık. İlk başta çalışmalarımızın çoğu TÜBİTAK destekli devam etti ve 2019 yılında da Erciyes Üniversitesi Teknopark’ta kurduğumuz Enbiosis Biyoteknoloji şirketi ile ticarileştirdik, tabi bir de yatırımcımız var. Şirketimizin şu anda bir ürünü var ama aslında çok geniş bir Ar-Ge’miz var, yaklaşık 18 kişilik bir ekip çalışıyor şu anda şirketimizde. İlk ürünümüzle, bağırsaktaki yararlı ve zararlı bakterileri tanımlıyoruz. Beslenme ile de zararlı bakterileri azaltıp, yararlı bakterileri artıracak şekilde bir modülasyon uyguluyoruz. Bu ilk ürün dışında şu an Ar-Ge olarak çalıştığımız belli hastalıkların tanısında kullanılabilecek tanı kitleri üzerinde de çalışıyoruz. Aslında mikrobiyoma dayalı hastalık tanısı, dünyada çok yeni bir teknoloji fakat bunu yapan şirketlerin sayısı çok çok az. Yakın zamanda biz bu ürünü piyasaya sürmeyi düşünüyoruz ve bu teknolojiyi kullanan bildiğimiz kadarıyla da dünyadaki ilk şirket olacağız” dedi.

Doç. Dr. Aycan Gündoğdu, önümüzdeki 10 yıl içerisinde Avrupa’nın bu alanda önüne geçeceklerine inandıklarını söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Mikrobiyom konusu biraz daha temel bilim konusuydu. Hastalık ve sağlık durumlarında vücuttaki bakteri çeşitliliği bakımından fark olduğunu biliyorduk ama 2012- 2013 yılından sonra bu alan biraz daha hastalık tanı ve tedavisine yöneldi. Yani biraz daha translasyonel bir yansıma oldu. Hastalık ve sağlık durumunda bakteri çeşitleri değişiyor, peki biz bu durumu nasıl kullanabiliriz? Hastalıklara tanı koyabilir miyiz? Tedavisinde kullanabilir miyiz gibi bir yaklaşıma dönüştü. Biz de bu alanda faaliyet gösteriyoruz ve inanıyoruz ki önümüzdeki 10 yıl içerisinde vücudumuzdaki bakterilerimizi tanımlayarak, hastalıklarımızı erken aşamada tanıyacağız ve daha da önemlisi bu hastalıklardan korunmada bunları kullanabileceğiz ve tedaviye destek için bu bakterileri yönlendirebileceğiz. Biz de son 10 yılda dünyanın ilerlediği bu alanda Türkiye’de kurulan ilk şirket olarak Avrupa’daki rakiplerimizi yakalayacağımızı, hatta daha da önünde olacağımızı düşünüyoruz. Kitimizin internetten şu an ulaşımı var. Bağırsak bakterilerini modüle ederek sağlıklı yaşam sırrı olarak sunuyoruz. İnternet dışında hekimler ve diyetisyenler aracılığı ile de kite ulaşılabilir. Şu an zaten şirketimiz bünyesinde çalıştırdığımız diyetisyenlerimiz var ve kiti internet üzerinden aldığınızda size bir rapor geliyor. Bu raporla birlikte bir de beslenme önerisi geliyor ve diyetisyenimiz size online olarak hizmet veriyor. Şirketimiz sağlık alanında birkaç ödül aldı. İlk olarak 2020 yılının Şubat ayında İmagine Tomorrow etkinliğinde yılın sağlık girişimi ödülünü Sanayi Bakanımızın elinden aldık. Bunun dışında Bayer’in Girişim Hızlandırma programına seçildik, NN Sigorta’nın yaptığı ve global ölçekli yarışmada birinci olduk. Ayrıca illumina ve Johnson&Johnson firmalarının startup hızlandırma programlarında dünya finallerine seçildik. O programlara da katılabilen dünyadaki sayılı birkaç startuptan biri olmayı hedefliyoruz."

Yorumlar (0)
banner378
26°
açık
Namaz Vakti 07 Eylül 2020
İmsak 05:01
Güneş 06:30
Öğle 13:07
İkindi 16:43
Akşam 19:35
Yatsı 20:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25