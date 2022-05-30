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Bandırmaspor ile İstanbulspor arasında 2 Haziran Perşembe günü oynanacak Spor Toto 1. Lig play-off finali Kocaeli Stadı’nda yapılacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 olarak belirlendi.
Türkiye’nin ilk karantina ve pandemi hastanesi kapatıldı!
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye’nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti."
Sağlık 30.05.2022, 15:28 30.05.2022, 15:54
Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye’nin ilk karantina ve pandemi hastanesi olan Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki Covid-19 servis ve yoğun bakım alanları artık ihtiyaç kalmadığı için kapatıldı. Hastanede 2 yılı aşkın sürede 11 bin koronavirüs hastası tedavi edilmişti."