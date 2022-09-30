Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem’in kızı oldu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası olan Havva Erdem’in 14 ayın sonunda bir kız bebeği dünyaya getirdiğini duyurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Erdem’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021’de kadavradan alınan rahim nakledildi. Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan hastası olan 33 yaşındaki Erdem, 24 Eylül 2021’de taburcu edildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Havva Erdem’in sağlık durumu ve embriyo nakli süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, “2011 yılında dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert’e gerçekleştirmiştik. Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir sürü ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel’e aday bir projedir. Türkiye’de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi. Bunun ardından biz Türkiye’nin ikinci rahim naklini Havva Erdem’e yaptık. İlk nakilde olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber dün, 14 ayın sonunda geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Bir bebeği dünyaya geldi. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor” dedi.