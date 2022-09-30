Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem’den 14 ay sonra müjdeli haber

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’nin ikinci rahim nakli hastası Havva Erdem’in 14 ayın sonunda bir kız bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu. Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "Serüven bundan 11 yıl önce başladı. Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklıdır. Bizim Nobel’imiz bu çocukların doğmasıdır" dedi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Havva Erdem’e Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan’ın başkanlığındaki ekip tarafından 27 Temmuz 2021’de kadavradan alınan rahim nakledildi. Türkiye’nin ikinci rahim nakli yapılan hastası olan 33 yaşındaki Havva Erdem, 24 Eylül 2021’de taburcu edildi. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Havva Erdem’in sağlık durumu ve embriyo nakli süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özkan, “2011 yılında dünyanın ilk rahim naklini Derya Sert’e gerçekleştirmiştik. Tıp dünyasında bu proje aslında bir çığır açmıştı. Bir suru ülke daha rahim nakli gerçekleştirdi. Biz de yardım ettik. Aslında bu Nobel’e aday bir projedir. Türkiye’de çok anlaşılamadı. Derya 9 yıl gibi bir zamanda hayli aşamadan geçti. 9 yılın sonunda sağlıklı bir bebek getirdi. Bunun ardından Türkiye’nin ikinci rahim naklini Havva Erdem’e yaptık. İlk nakilden olan tüm tecrübeleri kullanmıştık. Güzel haber dün, 14 ayın sonunda geldi. Çok sağlıklı bir doğum oldu. Bir bebeği dünyaya geldi. Çok güzel, sağlıklı bir bebeği var. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Bu operasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Nobel alanlar Türk ama Amerika’dan aldılar. Keşke listede bir Türkiye olarak bir tıp ödülü muhteşem olurdu diye düşünüyorum” dedi.

“Serüven bundan 11 yıl önce başladı”

Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ise, “Serüven bundan 11 yıl önce başladı. Dünyada bizim en başarılı rahim nakli ameliyatı sonrasında şu anda dünyada birçok ameliyat yapılıyor. Bizim ameliyatlarımızın tenkitleri kullanılarak dünyada ameliyatlar yapılıyor. Hastamız da bebeğimiz de gayet sağlıklıdır. Aileye uzun ömür diliyorum. Birçok aile için de umarım umut olur. Büyük bir ekip ve özveri gerektiriyor. Bize güvenen bakanlığımıza teşekkür ederiz. Tıp düzeyinde de çok önemli bir ameliyat oldu. Bu tür nakillerde bebek sahibi olduktan sonra anne normal hayatına devam ediyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bizim Nobel’imiz bu çocukların doğmasıdır. Derya Sert’ten olumlu sonuç alır almaz bunu biz ikinci hastaya uyguladık. Biz çalışmalarımızda daha etik davranıyoruz. Derya Sert operasyonu doğum camiasına başka şeyler de kazandırdı. Teknik olarak burada tarif edildi. Türkiye Cumhuriyeti’nde herhalde dünyada bir organ nakli veya teknik tariflemede sanırım en üst düzeyde yer alacak konulardan bir tanesi olacak. 50 sene sonra burada yapıldığı yazılacak. Bu tür ameliyatlar çok önemlidir” dedi.

Nobel eleştirisi

Nobel Ödülü ile ilgili de bir eleştiride bulunan Özkan, “Onun başvurusunu biz yapamıyoruz. Nobel Ödülü kuzey ülkelerinde belirleniyor. Aday gösterme kurulunda dünyada belirli yerler var. Daha da önemlisi o kurullara tek başına İsviçre’de bir profesör başvurabiliyor. Böyle bir hakkaniyetsizlik var. Olursa güzel olur. Bizim ülkemizden direkt çıkması bizi onure ederdi. Daha da önemlisi sağlıklı aldığınız bir hastayı üzerine bir şeyler katarak ailesine teslim etmektir” diye konuştu.

“Bin 720 gram olarak dünyaya geldi”

Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Prof. Dr. İnanç Mendilcioğlu da, “İlk rahim nakli sonrasında dünyaya gelen bebeğimiz büyüdü. 29 haftalık doğum yaptı. Bin 720 gram olarak dünyaya geldi. Kendisi durumu iyi, doğumu başarılı geçti. Bebeklerim takibi ve doğumu farklıdır. Ne kadar güzel ki bebek doğdu, şu anda yoğun bakımda takipte. En kısa zamanda annesine verilecek” açıklamasını yaptı.

“40-50 gün hastanemizde yatacak, daha sonra taburcu olacak”

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Hakan Ongun ise, “Bebeğimiz yaklaşık 36 saat önce 29 haftalık ve 1 kilo 720 gram olarak doğdu. Bir sorun olmadı. Bebeğimiz kendi başına nefes alıyor. Anne sütü ile beslenmesine geçtik. Bir sorunumuz yok. 40-50 gün hastanemizde yatacak, daha sonra taburcu olacak” sözlerine yer verdi.