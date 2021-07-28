Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim naklini olan Havva Erdem, uyandırıldı

Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli 8 saat süren operasyon sonucunda dün başarılı bir şekilde tamamlandı. Ameliyatın ardından Havva Erdem, bugün yoğun bakımda uyandırıldı. Hastanın yarın sabaha kadar servise alınması beklenirken, kritik 10 gün boyunca serviste yakın gözlem altında olacağı öğrenildi.

Türkiye’nin kadavradan rahim nakli Akdeniz Üniversitesi Hastanesi hastanesinde AÜ Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Rektör Prof.Dr. Özlenen Özkan’ın katımıyla 8 saat süren operasyon ile gerçekleşti. 31 yaşındaki Havva Erdem, Türkiye’nin ikinci kadavradan rahim nakli olan hastası oldu. Kadavradan rahim naklinin ise ilki Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından 8 Ağustos 2011’de dünyanın başarılı ilk rahim nakli Derya Sert’e (32) yapılmış ve 13 ay önce Sert anne olmuştu.

“Yoğun bakımda uyandırıldı”

Dün ameliyat olan Havva Erdem, bugün yoğun bakımda uyandırıldı. Yarına kadar servise alınmasını beklenen hastanın ilk 10 gün boyunca sürecek olan süreci yakın gözlem altında serviste yapılacak.

“İlk 10 gün çok önemli”

Hastanın uyandırıldığını ve ilk 10 günün büyük önem taşıdığını belirten Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan, “Hastamız yoğun bakımda uyandırıldı. Yarın sabaha kadar servise almayı düşünüyoruz. Bu tür ameliyatlarda ilk 10 gün çok önemlidir. Bu süreçte serviste yakın gözlem içerisinde tutulacak” diye konuştu.