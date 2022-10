Türkiye’nin en hızlı ambulans şoförleri bu eğitimlerle yetişiyor

Eskişehir’in ambulanslarında görevli personellere verilen Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimleri, vakaya ulaşım süresini her geçen gün kısaltıyor. Kurulan parkur ile ambulans personellerine verilen güvenli sürüş eğitimlerinde trafikte karşılaşılabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklar yapılıyor. Yoğun trafikte zaman zaman yapılması gereken ani manevralar için de 112 Acil Sağlık personeli eğitimler alıyor. Ambulans personelleri aldıkları eğitimlerin ardından vakaya giderken karşılaşabilecekleri durumlara karşı da tecrübe kazanmış oluyor.

“Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz”

Bilecik’ten misafir kursiyer olarak Eskişehir’e gelen Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Nurseda Gülmez, eğitimlerin tecrübe açısından çok verimli geçtiğini belirterek, “Eğitim çok verimliydi. Trafikte nelerle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Burada tecrübe etmiş olduk. Bize özgüven sağlamış oldu. Aracın hâkimiyetiyle alakalı, motor bilgileriyle alakalı, zincir takma ya da geri ve T parkla alakalı parkurlar vardı” dedi.

“14’ü kadın 81 personelimize ASGE eğitimi verdik”

Yıl içinde gerçekleşen 4 farklı eğitimin detayları hakkında bilgi veren Eskişehir 15. Bölge Eğitim Koordinatöre Paramedik Seda Şahin, “2022 yılında 4 kez Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitimi düzenledik. Toplam 14’ü kadın 81 personelimize Ambulans Sürüş Güvenliği Eğitimi (ASGE) eğitimi verdik. Eğitimlerimizin 1 günü eğitmen hazırlık günü olmak üzere toplam 5 günden oluşuyor. Diğer 4 günde ise kursiyerlerimize eğitim veriyoruz. İlk gün ön test ile başlıyoruz. Kursiyerlerimizin bilgi düzeyini ölçüyoruz. Daha sonra ilk günü teorik ders ile tamamlıyoruz. Ondan sonraki 3 günümüz ise sahada geçiyor. Parkurlarda, ne gibi manevralar yapmaları gerektiği, ne gibi güvenlik önlemleri almaları gerektiği eğitmenlerimiz tarafından gösteriliyor. Son gün ise sınav günümüz. Sınav günümüz sahada başlıyor. Parkurlarımızda belirli bir süreyle yapmaları gereken tüm manevraları yapıyorlar. Bu kısmı tamamladıktan sonra ikinci aşama olan teori kısmına geçiyorlar. Teori kısmını da başarıyla tamamladıktan sonra başarı belgesi alıyorlar” ifadelerine yer verdi.

“Her an bir kaza riskiyle karşı karşıyayız”

Trafikte kaza riskinin her an olduğunu ve güvenli sürüş eğitimlerinin oluşabilecek olumsuzluklara karşı büyük bir önlem ifade ettiğini belirten İl ASGE Eğitim Koordinatörü Sercan Özelci, “Amacımız mevcut sürücülük yapan bütün sağlık personelimize, güvenli sürüş eğitimi vermektir. Trafiğe çıktığımızda her an bir kaza riskiyle karşı karşıya kalmamız aşikardır. Bu yüzden karşımıza canlı ya da cansız bir varlık çıktığında bundan kaçınabilme yeteneğini, mevcut olan sürüş alışkanlığını geliştirebilmek gibi bir çaba içerisindeyiz. Slalom parkurumuz olsun daralan yol parkurumuz olsun hepsi mevcut. O parkurları başarılı bir şekilde tamamlamalarını istiyoruz. Bu doğal olarak vakaya gidiş geliş sürelerinde de etkili olacaktır. Yine doğal olarak trafikteki diğer sürücülerin alışkanlıklarını da değiştirecektir. Hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye atmadan hareketlerini güvenli bir şekilde gerçekleştirmiş olacaklar” diye konuştu.

“Vaka ulaşım süremiz 5 dakikanın altına inmiş durumda”

Eskişehir’de ambulans personellerine verilen eğitimin çok verimli sonuçlar ortaya çıkarttığını belirten Eskişehir 112 Acil Servis Başhekimi Veli Görkem Pala, vaka ulaşım süresinin 5 dakikanın altında olduğunu belirtti. Vaka ulaşım süresi açısından Eskişehir’in Türkiye’de ilk sırada olduğunu belirten Pala, şu ifadeleri kullandı:

“Ambulans İleri Sürüş Güvenliği ve Güvenli Sürüş Eğitimi veriyoruz. Tabi bizim çok güçlü bir eğitmen kadromuz var. Bu sebepler Afyonkarahisar, Kütahya ve Bilecik’in de bölge iliyiz. Bu eğitim aslında bir bölge eğitimi. Yılın başından beri bu yana yaklaşık 100 arkadaşımıza burada hem ambulans sürüşü konusunda hem de güvenlik sürüş ve ileri teknikler konusunda eğitimler vermiş olduk. Bu da yılın son eğitimi. Daha önce Motosiklet İleri Sürüş Güvenliği Eğitimi verdik. Pisti sağlayan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Nadir Küpeli’ye çok teşekkür ediyoruz. Eskişehir özelinde bu eğitimler sonucunda ve motosiklet ambulansın da filomuza katılması ve aktif olarak kullanılmasıyla vaka ulaşım süremiz 5 dakikanın altına inmiş durumda. Ben bu anlamda Eskişehir’deki bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten üstün gayretleriyle Eskişehir şu anda Türkiye’nin en hızlı sürede ambulansa ulaşan ili konumunda.”