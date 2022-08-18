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Türkiye’nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi eylülde açılıyor

Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, açılmak için gün sayıyor. Eylül ayında açılması planlanan hastane, Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak.

Sağlık 18.08.2022, 15:36
Türkiye’nin en büyüğü Etlik Şehir Hastanesi eylülde açılıyor

Türkiye’nin alan olarak en büyük hastanesi olan Etlik Şehir Hastanesi, açılmak için gün sayıyor. Eylül ayında açılması planlanan hastane, Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da açılış müjdesini verdiği Etlik Şehir Hastanesi, vatandaşlara hizmet vermek için gün sayıyor. Açıldığında Ankara’nın ikinci şehir hastanesi olacak Etlik Şehir Hastanesi, alan olarak da Türkiye’nin en büyük hastanesi olacak. Hastanenin toplam yatak kapasitesi 3 bin 724, poliklinik sayısı ise 938 olacak. Hastane konumu ve hizmet kapasitesi ile sadece Ankara’ya değil, çevre illere de hizmet verecek.

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