Türkiye’nin dört bir yanından nörologlar İzmir’de buluşuyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde, ülkenin dört bir yanından nörologların bir araya geleceği Parkinson gibi hareket bozukluğu hastalıklarının tedavisinde kullanılan derin beyin stimülasyonu (Beyin pili) hakkında konferans düzenlenecek.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi’nde 16 Mart Çarşamba günü, Parkinson gibi hareket bozukluğu hastalıklarının tedavisinde kullanılan derin beyin stimülasyonu (Beyin pili) hakkında konferans düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir yanından nöroloji ve beyin sinir cerrahisi doktorlarının davet edildiği konferansta, Prof. Dr. Ersoy Kocabıçak derin beyin stimülasyonu (beyin pili) hakkında konuşma yapacak.

“Hastalara umut ışığı oluyor”

Derin beyin stimülasyonu hakkında bilgi veren İEÜ Medical Park Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Ali Akay, “Derin beyin stimülasyonu, 20. yüzyılın sonlarına doğru geliştirilen ve yıllar geçtikçe özellikle Parkinson hastalığı, esansiyel tremor (titreme hastalığı) ve distoni hastalarının tedavisinde kullanılan cerrahi bir yöntem olarak yerini almıştır. Özellikle hareket bozukluğu hastalıklarında ilaç tedavilerinin yetersiz kaldığı ve ilaç kullanımına bağlı yan etkilerin artması nedeniyle derin beyin stimülasyonu cerrahileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşmaya başladı. Bu tedavilerin daha da yaygınlaşması için bu tip bilimsel konferanslara ihtiyacımız var. Yıllarca kullanılan ilaç tedavilerinin etkisiz kaldığı ve yan etkilerinin yaşam kalitesini kötü etkilemesi nedeniyle, hastalar için bu tedaviler bir alternatif ve umut ışığı oluyor” dedi.