Türkiye’nin Arnavutluk’ta inşa ettiği hastanede 1 yılda 73 bin kişi şifa buldu

Arnavutluk Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu, Türkiye’nin Arnavutluk’un Fier ilinde inşa ettiği Türkiye-Arnavutluk Dostluk Hastanesi’nde 1 yılda 73 bin kişinin sağlık hizmeti aldığını açıkladı.

Türkiye’nin mali desteğiyle Arnavutluk’un güneyindeki Fier ilinde inşa edilen ve geçtiğimiz yıl hizmete sunulan Türkiye-Arnavutluk Fier Dostluk Hastanesinin açılışının 1. yıl dönümü vesilesiyle tören düzenlendi. Törene Arnavutluk Sağlık Bakanı Ogerta Manastirliu, Fier Belediye Başkanı Armando Subashi, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, hastane yöneticileri, Türkiye’den gelen ve hastanede hizmet veren doktorlar, Arnavutluk personeli ve ilgili davetlilere katıldı. Törende konuşan Arnavutluk Sağlık Bakanı Manastirliu, hastanenin 1 yıllık çalışmasını hem bir sağlık çalışma provası olarak hem de iki ülke arasındaki dostluğun nişanesi olarak gördüklerini ifade etti.

"Hastanemizde 1 yıl içinde toplamda 73 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu"

Hastanenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın cömertliği sayesinde inşa edildiği belirten Manastirliu, "Arnavutluk Başbakanı Edi Rama daha modern ve sağlık konusunda yeni bir çığır açmak üzere Türkiye hükümetine bir hastane yapılması için talepte bulundu. Bu olay ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde yeni bir zirve olacaktı. Bu iyi ilişkiler sadece hastanenin inşaatı ile değil, aynı zamanda Türkiye’deki sağlık tecrübesinin ülkemize aktarılmasıyla da oldu" şeklinde konuştu. "Hastane rekor bir zamanda yapıldı" diyen Manastirliu, "Arnavutluk’un güneyinde sağlık anlamında hizmet, deneyim ve eğitim için bir merkez inşa ettiğimiz için çok gururluyuz. Bu merkez yaklaşık 500 bin vatandaşımıza hizmet sunmaktadır. Hastanemizde bir yıl içinde toplamda 73 bin kişiye sağlık hizmeti sunuldu. Halen hastanede toplamda 17 branş aktif şekilde çalışıyor. Doktor, hemşire, ve diğer çalışanlardan oluşan toplamda 286 personel ile hastanemiz tam kapasite çalışıyor. Bu kurumda toplamda 170 Türk doktor ve hemşire görev yapıyor, iki ülkemiz arasındaki yapılan anlaşmalar sayesinde buradalar" ifadelerini kullandı.

Rekor sürede yapıldı

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Yörük de yaptığı konuşmada, "Aslında her şey dün gibi. Bundan yaklaşık 1 yıl önce 2021’in Ocak ayında Başbakan Sayın Rama’nın ülkemize gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında bu hastanenin aslında fikri temelleri atılmış oldu. Ardından neredeyse rekor sayılabilecek bir sürede, 68 gün içerisinde ve o pandemi döneminin tüm zorluklarına bu hastanenin inşaatını ve içinin tamamıyla en yeni ekipmanla, teçhizatla donanımını sağladıktan sonra hastanenin Nisan ayında, 2021’in Nisan ayında açışını yaptık" dedi.

"Hastane Türkiye ile Arnavutluk arasında var olan ebedi dostluğun ve iş birliğinin son derece somuta indirgenmiş bir başarı öyküsü"

Yörük, "Hepimiz açılış sırasında hastanenin bu ön bahçesinde büyük bir kalabalıkla, büyük bir coşkuyla Cumhurbaşkanımız sayın Tayyip Erdoğan’ın ve Sayın Başbakan Rama’nın da katılımlarıyla bu hastanenin 2021 Nisan ayında resmi açılışını büyük bir coşkuyla, büyük bir mutlulukla gerçekleştirdik. Bu törene başlamadan önce de gerek Sayın Sağlık Bakanından gerek de hastane yönetiminden aldığım bilgilere göre hastane faal hale geldiği 2021 Mayıs ayından bugüne kadar çok önemli hizmetlerin ve çok önemli şifa dağıtmak anlamında Fier ve bölge halkına çok önemli hizmetlerin altına imza atmış. Açıkçası şunu söylemek istiyorum. Arnavutluk-Türkiye Fier Dostluk Hastanesi aslında Türkiye ile Arnavutluk arasında var olan ebedi dostluğun ve iş birliğinin son derece somuta indirgenmiş bir başarı öyküsü" şeklinde konuştu.

"Aramızdaki bu sağlık alanındaki iş birliği ileride çok daha verimli, her iki ülke için de yararlı sonuçlara yol açacak"

Yörük, "Buradan, bu hastaneden, bu projeden hareketle yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Türkiye’nin şu aşamada kat etmiş olduğu, sağlık alanında gelmiş olduğu önemli yerdeki bilgi ve tecrübe aktarımı sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Bunun bir sonraki aşaması, Sayın Bakanın da bana içeride ifade ettikleri üzere Türkiye’deki bu başarılı sağlık sistemi ile Arnavutluk’taki sağlık sistemi arasında bir harmonizasyon, bir uyum oluşturmak. Ben eminim, aramızdaki bu sağlık alanındaki iş birliği ileride çok daha verimli, her iki ülke için de yararlı sonuçlara yol açacak" ifadelerini kullandı. Dostluk hastanesinin hayata geçmesinde önemli bir liderlik diplomasisi sergilemiş olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Arnavutluk Başbakanı Rama’ya şükranlarını sunduğunu belirterek, "Şundan da emin olarak ifade etmek istiyorum ki yüzyıllara dayanan ebedi dostluğumuz ve iş birliğimiz, gelecek yıllarda da devam ettiği sürece bu hastane de bu dostluğun, bu iş birliğinin bir sembolü olarak burada hem Fier halkına hem de bütün güney bölgesine hizmetlerini vermeye ve şifa dağıtmaya devam edecek" dedi.