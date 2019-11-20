Türkiye’nin ağız ve diş sağlığı haritası açıklandı

Tamamlanan sonuçlar ışığında öne çıkan ilk bilgi diş hekimi ziyaret sıklığı oldu. Araştırmaya göre Türkiye’de diş hekimine gitme sıklığı 0.9 olarak belirtildi. Batılı ülkelerde diş hekimine gitme sıklığı yılda 5 iken bu sayı Türkiye’de yılda bir kez bile gerçekleşmiyor. Verilere göre aynı zamanda Türkiye’de insanların yılda bir kez bile diş fırçası değiştirmediği gözlemlendi, kişi başı diş macunu kullanımı da yıllık 89 ml’in üzerine çıkamıyor.

DentGroup Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortodonti Uzmanı Dr. Cihan Çapan: ‘Günde 2 kez diş fırçalayarak, ağız ve diş sağlığını koruyabilirsiniz. Türkiye’de diş hekimine gitme alışkanlığı dişçi korkusu sebebi ile ne yazık ki gelişen diğer ülkelere nazaran oldukça düşük ancak gelişen teknolojiyle bu korkular gitgide azalıyor. Tedavilerimiz artık daha hızlı ve konforlu. Ülkemizde ağız ve diş sağlığı konusunda hala eksiklikler mevcut. Gelişen dünya ile dişçi fobisi olan hastalar için yeni bir deneyim sunarak hasta-hekim iletişimini kolaylaştırma adına dijital anestezi ve dijital ölçü sistemlerimizin bu noktada büyük avantaj sunduğunu düşünüyoruz.’ şeklinde konuştu.

22-27 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle ağız ve diş sağlığı bakımın ihmal edilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini öneren Dr. Çapan, düzenli kontrollerin ve günlük bakımların önemini vurguladı.

Ağız ve diş sağlımız için nelere dikkat etmeliyiz?

1. Biri yatmadan önce olacak şekilde, dişler mutlaka günde 2 kez fırçalanmalı.

2. Doğru temizlik için ara yüz fırçası ya da diş ipi kullanılmalı.

3. Diş hekimi kontrolü 6 ayda bir olmalı.

4. Dişler fırçalanırken mutlaka dil de fırçalanmalı.

5. Daha etkin fırçalama için seçilen diş fırçası yumuşak olmalı.

6. Diş fırçalama süresi 2 dakikadan az olmamalı.

7. Düzenli aralıklarla diş taşları temizletilmeli.

8. Diş fırçalamanın etkinliğini artırmak için ağız gargarası kullanılmalı.

9. Diş fırçası 2-3 ayda bir değiştirilmeli.

10. Diş beyazlatıcıları doktor kontrolünde kullanılmalı.

11. Diş yapısına zarar verebileceğinden ağza kalem, toka gibi cisimler sokulmamalı.

12. Diş minesine zarar vereceği için diş gıcırdatma, sıkma gibi durumlar kontrol altına alınmalı.

13. Ağız ve diş sağlığını korumak hem de ağız içi kanserleri önlemek için sigara içilmemeli.

14. Şekerli sakızlar, dişe yapışan ağdalı şekerler tükürük ile temizlenemediği için zararlıdır mümkün olduğunca az tüketilmeli.

15. Portakal, mandalina, kivi, limon, greyfurt gibi ağız içi tükürük salgısını artıran meyveler tüketilmeli.

16. Tatlı yedikten sonra mümkünse bir parça peynir tüketilmeli.

17. Her yemekten sonra mutlaka su içilmeli ya da ağız çalkalanmalı.

18. Gazlı içecekler diş minelerini aşındırabileceğinden tüketimi sınırlandırılmalı.

19. Fındık gibi sert kuruyemişler asla dişlerle kırılmamalı.

20. Dişlerde mekanik temizlik etkisi yaratacağından elma, havuç gibi sert sebze meyveler ısırarak yenebilir.

21. Diş çürüklerini önlemek için süt, yoğurt, peynir tüketilmeli.

22. Ağrıyan dişe alkol, kolonya basılmamalı en kısa sürede diş hekimine gidilmeli.

23. Diş fırçalamak için fındık büyüklüğünde macun kullanılmalı.

24. Kurabiye, pasta gibi nişastalı yiyecekler ağız içi bakteriyel asidi artırır olabildiğince az tüketilmeli.

25. Diş ve diş etlerinin dostu yeşil çayı günde 1 bardak tüketilmeli.

26. Dişler fırçalanırken fırçada kan görülüyorsa bu diş eti hastalıklarının habercisi olabilir en kısa sürede hekimine başvurulmalı.

27. Diş estetiğinde kişiye özel uygulamalar tercih edilmeli.

28. Her yaştaki diş çarpıklıkları için öncelikle ortodondik diş telleri ile çözüm aranmalı.

29. Çocukların ilk diş hekimi muayenesi ilk dişlerini sürmesiyle başlamalı.

30. Her 20 yaş dişi çekilmez, eğer fırça ile temizlenebilir durumda ise çekilmeyebilir