Türkiye’den Somali’ye uzanan kardeşlik eli neticelerini vermeye devam ediyor

Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi geçen ay itibariyle hasta kabulüne başlamıştı. Somali’nin başkenti Mogadişu’da tüm koroner işlemlerin yapılabildiği tek sağlık kuruluşu olma özelliğini de taşıyan merkezde 200’üncü hasta da başarı ile taburcu edildi.

Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, temeli 12 Mayıs 2012 tarihinde temeli atılan hastanenin inşaatı; 14 Eylül 2013 tarihinde tamamlandı ve 2014 yılının Ağustos ayında hizmet vermeye başladı. Hastanenin resmi açılışı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bizzat teşrifleri ile 25 Ocak 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 205 yataklı olan hastane eğitim ve araştırma hastanesi statüsünde yer alıyor. Yani yalnızca hasta tedavisi değil, aynı zamanda hekim ve diğer sağlık personellerinin yetiştirilmesi için de büyük bir öneme sahip. Toplamda 63 bin metrekare olan kampüs alanında aynı zamanda lojman, hemşirelik okulu ve cami de bulunuyor. Son olarak bu yıl Temmuz ayında hasta kabulüne başlayan ve başkent Mogadişu’da tüm koroner işlemlerin yapılabildiği tek sağlık kuruluşu olma özelliğini de taşıyan merkezde 200’üncü hasta da başarı ile taburcu edildi.

Kalp merkezi, tüm Doğu Afrika’ya hizmet verebilecek kapasiteye sahip

Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi’nde, kalp damarlarına yönelik işlemlerin yanı sıra, tüm vücut damarlarına yönelik işlemler yapılabiliyor. Aynı zamanda doğumsal kalp hastalıkları ve kalp ritmi problemlerine yönelik işlemlerin uygulanabilmesi sayesinde bölgenin tüm bu alandaki ihtiyaçlarına cevap verilmesi amaçlanıyor. Merkez kalp hastalıklarına yönelik görüntüleme merkezinin yanı sıra, hastaların yakından takip edilebildiği son teknoloji ile donatılmış koroner yoğun bakım ünitelerine de sahip. Merkez ayrıca, tüm Doğu Afrika’ya hizmet verebilecek kapasite ve tecrübeli personeli ile bölgenin bu alandaki tüm ihtiyaçlarını dünya standartlarında karşılamayı amaçlıyor.

Öte yandan Somali-Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde poliklinikler, yataklı servisler, ameliyathaneler, doğum salonları, yoğun bakım ünitesi, MR, tomografi ve taş kırma üniteleri aktif bir şekilde çalışarak sadece ülke değil, bölgedeki hastalara da şifa dağıtıyor. Bunun yanı sıra, diyaliz, kemik dansitometri, fizik tedavi ünitesi ve yanık ünitesi gibi alanların ise kısa süre içinde faaliyete geçmesi planlanıyor. Ayrıca hastanede, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından dörder aylık dönemlerle görevlendirilen Türk sağlık profesyonellerine ek olarak yerel sağlık çalışanları da hizmet veriyor.