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Türkiye’deki güncel Covid-19 verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel coronavirüs verilerini açıkladı. Bugün bin 635 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, vürüs nedeniyle 55 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye’deki güncel Covid-19 verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki güncel coronavirüs verilerini açıkladı. Bugün bin 635 yeni vakanın tespit edildiğini vurgulayan Koca, vürüs nedeniyle 55 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.

14 Mayıs 2020 Perşembe 19:36
2010 Okunma
Türkiye’deki güncel Covid-19 verileri

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, "Toplam test sayısında 1,5 milyonu geçtik. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Toplam vaka sayımızda iyileşme oranı %71,8. Yeni hayat tarzımız Kontrollü Sosyal Hayat, yani hep birlikte tedbir. Koşulu: Maske + 1, 5 metre Sosyal Mesafe." notuyla sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı.

Son Güncelleme: 14.05.2020 19:39
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