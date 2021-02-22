Türkiye’de yapılan aşı çalışmalarında ilk dozda ne kadar antikor oluştu?

Türkiye’de 14 Ocak tarihinde Çinli Sinovac’ın CoronaVac aşısının uygulanmaya başlanmasıyla beraber, etkinlik oranları tarışma konusu oldu. Aşının etkinliği, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan bir çalışma ile değerlendirildi. Gönüllü sağlık çalışanları ile gerçekleştirilen çalışmada, katılımcılar COVID-19 enfeksiyonu geçirenler ve geçirmeyenler olarak iki gruba ayrıldı.

Çalışmada her iki grup katılımcılarından, uygulanan ilk doz aşıdan 14 ve 28 gün sonra alınan kan örneklerinde SARS-Cov-2 virüsü spike (diken) proteininin “Reseptöre Bağlanma Bölgesi (RBD)”ne karşı oluşan IgG antikor titreleri araştırıldı. Çalışma, nötralizan antikor düzeyleri ile uyumunun çok yüksek olduğu rapor edilen kemiluminesans mikropartikül assay ELISA yöntemi ile kantitatif Ig G antikor titresi sonuçları elde edilecek şekilde gerçekleştirildi. Araştırma Doç. Dr. Erdinç Yavuz, Doç. Dr. Özgür Günal, Uzm. Dr. Eşe Başbulut ve Doç.Dr.Ahmet Şen tarafından yürütüldü.

Uzmanlarca gerçekleştirilen araştırmaya göre, COVID-19 geçirme öyküsü olmayan ve daha önce SARS-CoV-2 antikor pozitifliği saptanmayan 42’si erkek, 48’i de kadın olmak üzere toplam 90 sağlık çalışanı katıldı. Katılımcıların ortalama yaşının 41,2 yıl olarak hesaplandığı araştırmada, ilk doz aşıdan 14 gün sonra katılımcıların 32’sinde (yüzde 36) antikor titresi eşik değer olan 50 AU/mL üzerinde olmak üzere pozitif saptandı. Bu grupta ilk doz aşıdan 28 gün sonra bakılan antikor titresinin yüzde 66’ya yükseldiği saptandı. Bu sonuca göre ikinci doz aşıdan sonra daha fazla denekte antikor titresinin yükseldiği gösterildi.

Son 4 ayda COVID-19 geçiren 12 erkek ve 17 kadından oluşan toplam 29 sağlık çalışanın oluşturduğu ikinci grupta ise ortalama yaş 41,4 olarak hesaplandı. İkinci grupta ilk doz aşıdan 14 gün sonra katılımcıların 25’inde (yüzde 86,2) antikor titresi eşik değer olan 50 AU üzerinde olmak üzere pozitif saptanırken, ilk doz aşıdan 28 gün sonra antikor titresi eşik değerin üzerinde saptanan katılımcı sayısının 27’e (yüzde 93,1) yükseldiği gözlendi.

Araştırma sonucu elde edilen veriler, uzmanları umutlandırdı. Buna göre, COVID19 geçirmeyen sağlık çalışanlarında tek doz aşı sonrası bile yüzde 66 antikor oluştuğu gözlendi. Ayrıca 28’inci günde elde edilen daha yüksek antikor titrelerinin 2’nci doz aşının 28’inci günde yapılması kararının doğruluğunu destekleyebileceğini açıklayan ekip, aşının COVID-19 geçirenlerde de antikor titrelerini yükselttiğini ve antikoru negatif olan iki katılımcıda antikor titrelerini pozitifleştirdiğini bildirdi. Uzmanlar, elde ettikleri verileri Dünya Sağlık Örgütünün COVID-19 geçiren bireylerin de aşılanması ile ilgili önerisini desteklediğini belirtti. Çalışmanın, 2’nci doz aşıdan 14 gün sonra ölçülecek antikor titreleri ile tamamlanması bekleniyor.