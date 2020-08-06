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Türkiye’de vaka sayısı en az olan 5 ilden Bilecik’te vakalar arttı

BİLECİK VALİSİ BİLAL ŞENTÜRK, BİLECİK'İN GEÇTİĞİMİZ HAFTALARDA KORONA VİRÜS VAKASININ EN AZ OLDUĞU 5 İL ARASINDA YER ALDIĞINI SÖYLEYEREK, "BUGÜN İTİBARİYLE BİLECİK'TE 197 POZİTİF VAKANIN 19'U HASTANELERDE TEDAVİ GÖRÜYOR. YOĞUN BAKIM VE ENTÜBE HASTAMIZ YOK" DEDİ.

Sağlık 06.08.2020, 15:59
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Türkiye’de vaka sayısı en az olan 5 ilden Bilecik’te vakalar arttı

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik’in geçtiğimiz haftalarda korona virüs vakasının en az olduğu 5 il arasında yer aldığını söyleyerek, "Bugün itibariyle Bilecik’te 197 pozitif vakanın 19’u hastanelerde tedavi görüyor. Yoğun bakım ve entübe hastamız yok" dedi.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla korona virüs denetimi 81 ilde olduğu gibi Bilecik’te de yapıldı. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, korona virüse karşı maske, mesafe ve hijyenle ilgili kapsamlı bir denetim yaparken, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaya davet etti. Polis ekipleri özellikle Bilecik Valisi Bilal Şentürk’ün geçiş yapacağı noktalarda vatandaşlara maske takmaları yönünde uyarılarda bulundular. Motorize ekipler de devriye gezerek megafonlardan virüse karşı sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"Çocuklara tedbirler kapsamında açıklama yaptı"

Bilecik eski Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde Vali Şentürk öncülüğünde başlayan denetimde Atatürk Bulvarı, Teyfikbey Caddesi’ndeki tüm iş yerleri denetlendi. Çocuklara virüs önlemleri hakkında bilgi veren Vali Şentürk, annesi ile bebek arabasında gezintiye çıkan bir çocuğa da esprili bir şekilde "Masken nerede" diyerek, anneyi uyardı. Atatürk Bulvarı üzerinde simitçi dükkanlarındaki iş yeri sahiplerini uyaran Vali Şentürk, dükkan önüne konulan masalarda kimsenin oturmaması yönünde uyarıda bulunarak, vatandaşların alacağını alarak devam etmeleri gerektiğini söyledi.

"Bilecik’te 197 pozitif vakanın 19’u hastanelerde tedavi görüyor"

Denetim sonunda gazetecilere açıklama yapan Vali Şentürk, "Korona virüs tehdidini minimuma indirmek amacıyla bu noktada kamuoyunun daha da bilinçlenmesini sağlamak üzere tüm Türkiye de hepimiz için, sağlık için bütün iş yerlerimizi, ilimizin bütün ilçelerinde topluma açık alanları, park alanları mesire alanları, lokantalar bütün iş yerlerini denetliyoruz. Tabi bizim amacımız bu noktada öncelikle bir bilinç oluşturmak. Korna virüsün mart ayında ilk vakası ortaya çıktıktan sonraki süreçte alınan tedbirlerimizde ilimiz adına da gayet iyi bir ivme kazanmıştık. Özellikle mayıs ayı hemen, hemen o vaka ile geçtiğimiz bir ay olmuştu. Fakat sonrasında hareketlilik başlayınca ilimizde de tüm Türkiye’de olduğu gibi bir hareketlenme başladı. Özellikle son bir haftadır maalesef ki rakamlar günlük 8 ile 10’lara ulaştı. Bizi tedirgin etti doğrusu. Dünkü vakamız 4 idi. Malumunuz biz numuneleri alıyoruz. Bir gün sonra sonuçları bize geliyor Bursa’dan. Bugün vakamız 4 ondan önce ki gün 7, ondan önceki gün 12 idi. Bu aralık 8 ile 10 arasında değişiyor. En üst seviye 12 gördük ve şuan bizim hedefiz sıfır vaka. Bilecik il genelimizde 197 pozitif vaka var. 19 hastamız hastanede tedavi altında. Yoğun bakım ve entübe hastamız yok" dedi.

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